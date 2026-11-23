JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Senin (23/11), setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 18 poin menjadi Rp 18.272 per dolar AS pada perdagangan Jumat (20/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri negeri.

"Untuk perdagangan (20/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.250 - Rp 18.300,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Senin (23/11).

Ibrahim mengatakan dari sisi eksternal, Pada hari Kamis (19/11), Senat AS yang dipimpin oleh Partai Republik menolak resolusi yang bertujuan membatasi wewenang perang Trump terhadap Iran.

Akan tetapi, Partai Demokrat yang diperkirakan akan menguasai mayoritas kursi di kedua majelis Kongres pada tahun 2027 telah mengisyaratkan bahwa mereka akan memprioritaskan pengakhiran perang Trump melawan Iran.

Tekanan muncul setelah rilis risalah rapat The Fed bulan Oktober yang menyatakan bahwa The Fed dapat mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih dari 25 basis poin (bps) pada bulan Desember jika data inflasi yang akan datang menunjukkan hasil yang kurang menguntungkan.

Sejumlah peserta rapat mencatat bahwa inflasi mungkin lebih persisten daripada yang diperkirakan, sehingga peralihan ke kebijakan yang lebih restriktif mungkin diperlukan. Bahkan Gubernur The Fed, Waller, telah mendukung kenaikan sebesar 50 basis poin.

“Pasar juga mengantisipasi peluang lebih dari 75 persen untuk kenaikan suku bunga kedua pada akhir Januari,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan, dari dalam negeri Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia menyusut tajam pada kuartal III 2026.

Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar USD 2 miliar atau setara 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih rendah dibandingkan kuartal II 2026 yang mencapai USD 12,6 miliar atau 3,4 persen dari PDB.

Perbaikan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal III 2026 seharusnya menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah Namun dalam kenyataannya tidak yang diharapkan pasar.

Defisit yang turun tajam dari USD 12,6 miliar menjadi hanya USD 2 miliar menunjukkan bahwa tekanan terhadap kebutuhan devisa Indonesia mulai berkurang.

“Artinya, kebutuhan dolar AS untuk membiayai transaksi luar negeri semakin terkendali sehingga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap rupiah,” ujarnya.

Ia mengatakan, perbaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya ekspor nonmigas akibat kenaikan harga komoditas, seperti batu bara, CPO, dan sejumlah komoditas unggulan lainnya.

Di sisi lain, penurunan impor minyak dan gas turut mengurangi kebutuhan dolar AS. Meningkatnya kunjungan wisatawan asing juga memberikan tambahan pemasukan devisa bagi Indonesia.

Data ini cukup positif karena menunjukkan keseimbangan eksternal Indonesia semakin membaik.

Kondisi tersebut dapat membantu memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik dan mengurangi risiko pelemahan rupiah akibat tekanan neraca pembayaran.