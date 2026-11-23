JawaPos.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih bergerak dalam tekanan pada perdagangan sepekan sejak 23 hingga 27 November 2026.

Arus keluar dana asing, penguatan dolar Amerika Serikat (AS), serta ketidakpastian kebijakan moneter dan sektor komoditas menjadi sejumlah faktor yang membayangi pergerakan pasar saham domestik.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Harun Saiful Fajar, mengatakan prospek IHSG masih cenderung neutral to bearish. Meski demikian, peluang terjadinya technical rebound mulai terbuka seiring indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) yang menunjukkan sinyal positive divergence.

Namun, penguatan IHSG masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Salah satunya melalui keberhasilan indeks menembus level resistance 5.492 dengan dukungan volume transaksi yang memadai.

Di sisi bawah, level 5.027 menjadi area support penting yang perlu dipertahankan. Apabila mampu bertahan, IHSG berpeluang bergerak menuju target 5.492 hingga 5.818. Sebaliknya, jika support tersebut gagal dipertahankan, indeks berisiko melanjutkan pelemahan menuju 4.824.

"Dalam kondisi pasar yang masih volatil, investor disarankan menerapkan strategi yang lebih selektif dengan memperhatikan momentum harga dan arus transaksi," ujar Harun dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (23/11).

Harun mengatakan,, dari sisi agenda ekonomi, pasar domestik akan mencermati publikasi data uang beredar (M2) Indonesia periode Oktober pada 23 November 2026 serta Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada 27 November 2026.

Sementara itu, dari pasar global, perhatian investor tertuju pada publikasi data Personal Consumption Expenditures (PCE) AS pada 25 November 2026. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting yang dapat memengaruhi ekspektasi kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed), pergerakan dolar AS, hingga nilai tukar rupiah.

Aktivitas perdagangan global juga berpotensi mengalami penurunan likuiditas menjelang akhir pekan. Pasalnya, pasar AS libur pada 26 November dalam rangka Thanksgiving dan beroperasi dengan jam perdagangan lebih pendek pada 27 November.

Dalam situasi pasar yang masih volatil, investor disarankan lebih selektif dengan memperhatikan momentum harga, volume transaksi, serta pergerakan arus dana.

Di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan, PT Indo Premier Sekuritas merekomendasikan empat instrumen yang dinilai mulai memperlihatkan perbaikan struktur teknikal dan indikasi akumulasi oleh pelaku pasar besar atau smart money. Keempat instrumen tersebut terdiri atas saham PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM), dan Reksa Dana Premier ETF IDX30 (XIIT).

Saham ELSA direkomendasikan dengan strategi buy on breakout. Dengan harga terakhir Rp 610, investor dapat mencermati peluang pembelian apabila harga berhasil menembus Rp 620.

Secara teknikal, ELSA menunjukkan indikasi penguatan setelah bergerak di atas MA5 dan MA20. Kondisi tersebut membuka peluang terbentuknya pola Rally Base Rally yang mengindikasikan potensi keberlanjutan tren kenaikan.

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Dari sisi money flow, aktivitas smart money juga memperlihatkan kecenderungan akumulasi dalam periode lima hari maupun satu bulan terakhir.

IPOT menetapkan target harga ELSA pada rentang Rp 650–685, dengan batas stop loss di bawah Rp 595.

Saham BSDE menjadi pilihan berikutnya dengan strategi buy on pullback. Pada harga terakhir Rp466, area pembelian yang direkomendasikan berada di kisaran Rp 454–464.

Koreksi harga BSDE dinilai masih tergolong sehat karena volume perdagangan relatif rendah dibandingkan rata-rata volume 20 hari terakhir. Hal ini mengindikasikan tekanan jual belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Selain itu, indikator money flow memperlihatkan aktivitas akumulasi smart money yang konsisten dalam periode lima hari maupun satu bulan terakhir.

Target harga BSDE berada pada rentang Rp486–498, sementara stop loss ditetapkan di bawah Rp 446.

Saham SMSM juga masuk dalam daftar rekomendasi IPOT dengan strategi buy on pullback.

Dengan harga terakhir Rp1.610, area pembelian yang dapat dicermati berada di kisaran Rp 1.575–1.600.

Secara teknikal, SMSM masih memperlihatkan struktur pergerakan harga yang relatif sehat. Hal ini tercermin dari volume perdagangan yang cenderung meningkat ketika harga menguat dan mengecil ketika terjadi koreksi.

Pola tersebut mengindikasikan minat beli masih terjaga, sementara tekanan jual relatif belum dominan. Akumulasi smart money dalam periode lima hari dan satu bulan terakhir turut menjadi indikasi positif.

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IPOT memasang target harga SMSM pada level Rp 1.650–1.685, dengan stop loss di bawah Rp 1.565.

Selain saham individual, IPOT juga merekomendasikan Reksa Dana Premier ETF IDX30 (XIIT) dengan strategi buy on breakout.

Berdasarkan pembaruan teknikal, XIIT membentuk pola rising wedge dan harga terakhir berada di level Rp404, sedang menguji area support pola tersebut.

Harga masih berada di atas MA26 pada level 397, tetapi tertahan di sekitar MA9 pada level 408. Sementara itu, MACD masih berada dalam kondisi positif dengan histogram +3 dan garis MACD -2 berada di atas signal line -5.

Meski demikian, histogram yang mulai mengecil mengindikasikan momentum bullish mulai melambat.

Karena itu, investor disarankan menunggu konfirmasi breakout di atas Rp409 sebelum melakukan pembelian. Target harga ditetapkan pada Rp430, sedangkan stop loss berada di level Rp400.

Dengan asumsi pembelian pada Rp409, potensi kenaikan menuju Rp 430 mencapai sekitar 5,13 persen.