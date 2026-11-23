JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di pasar modal.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp 23,77 miliar dari tiga kasus manipulasi perdagangan saham.

Selain itu, OJK mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Dalam keterangan resminya, OJK menyebutkan, tiga kasus manipulasi perdagangan saham tersebut melibatkan PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

"Nilai pengembalian keuntungan tidak sah tersebut merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah yang telah terealisasi pengembaliannya," tulis OJK dalam keteranganya, dikutip Minggu (22/11).

Dalam kasus manipulasi saham HOMI periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023, OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu dan menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham.

Praktik tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait dengan aktivitas perdagangan dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan, keuntungan tidak sah yang diperoleh mencapai Rp 6,89 miliar.

OJK memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. mengembalikan keuntungan tersebut.

OJK juga menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) kepada Teddi Budiman selama lima tahun, Hermanto 10 tahun, dan Indra S. tiga tahun.

Selain itu, OJK memerintahkan sejumlah perusahaan efek menutup 15 rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan saham HOMI.

Kasus berikutnya berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham SAMF pada 4–19 Mei 2021. OJK menemukan keuntungan tidak sah sebesar Rp 12,55 miliar dari aktivitas perdagangan tersebut.

Nilai tersebut terdiri atas Rp 10,83 miliar yang terkait dengan Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur serta Rp 1,71 miliar yang terkait dengan Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Dalam pemeriksaan, OJK menemukan transaksi sejumlah pihak dilakukan di alamat yang sama, yakni PT Bintang Pagi Kapital.

Selain itu, terdapat keterkaitan antara Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur dengan perusahaan afiliasi SAMF.

OJK kemudian memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah tersebut serta menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor PMDK kepada sejumlah pihak selama lima hingga 10 tahun.

OJK juga memerintahkan penutupan rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas.

Sementara itu, manipulasi perdagangan saham SMDM terjadi pada periode 6 September hingga 18 Oktober 2022.

OJK menemukan keuntungan tidak sah sebesar Rp 4,32 miliar dari pola transaksi yang tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran sesungguhnya.

Pelanggaran tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh sembilan pihak, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

OJK memerintahkan seluruh pihak tersebut mengembalikan keuntungan tidak sah senilai Rp 4,32 miliar.

Selain itu, Aldo Pratama Purnomo dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun, sedangkan Johan selama tiga tahun.

Di luar kasus manipulasi saham, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten karena pelanggaran keterbukaan informasi, transaksi material, transaksi afiliasi, hingga kewajiban pengalihan saham.

PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), misalnya, dikenai denda Rp 250 juta karena tidak menyampaikan informasi atau fakta material terkait perkara hukum yang melibatkan Komisaris Utama TECH saat itu, Sean William Henley.

OJK juga mengenakan denda kepada sejumlah pengurus perusahaan tersebut.

Kemudian, PT Karya Bersama Anugerah Tbk dikenai denda Rp 800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.

Adapun, dua direksinya yaitu Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, juga dikenai denda Rp 400 juta secara tanggung renteng.

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk turut dikenai denda Rp 550 juta karena belum mengalihkan 114,06 juta saham treasuri hingga batas waktu yang ditentukan.

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OJK memerintahkan perusahaan tersebut menyelesaikan pengalihan saham dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Sanksi lainnya dijatuhkan kepada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk sebesar Rp 325 juta dan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk sebesar Rp 75 juta.

Keduanya dinyatakan tidak memenuhi prosedur transaksi afiliasi sesuai ketentuan pasar modal.

Sementara itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dikenai denda Rp 550 juta karena tidak memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk kepada masyarakat.

OJK meminta pengalihan kembali sedikitnya 2,62 persen saham atau sekitar 236,73 juta saham paling lambat 31 Desember 2026.

Adapun PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dikenai denda Rp300 juta dan peringatan tertulis atas sejumlah pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.

OJK juga menjatuhkan denda Rp 15 juta kepada auditor Jailani terkait pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan tersebut.

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OJK menegaskan, penegakan hukum dilakukan untuk menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar, serta memperkuat pelindungan investor.

OJK juga akan meningkatkan pengawasan transaksi efek dan memperkuat koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) untuk mendeteksi, mencegah, serta menindak praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar modal.