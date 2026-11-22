JawaPos.com - Sejumlah produk unggulan Indonesia, mulai dari tekstil, pakaian jadi, alas kaki, minyak sawit, hingga udang beku, akan menikmati tarif bea masuk nol persen di pasar Uni Eropa.

Fasilitas tersebut diperoleh setelah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) resmi ditandatangani di Brussels, Belgia, Sabtu (21/11) dan ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan IEU-CEPA membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa, sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia.

“Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/11).

Airlangga mengatakan, Penandatanganan ini menjadi tonggak sejarah setelah hampir satu dekade perundingan sejak diluncurkan pada Juli 2016. Kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia ke 27 negara anggota Uni Eropa.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, sebanyak 8.820 dari total 9.754 pos tarif Uni Eropa atau setara 90,4 persen akan langsung dihapus menjadi nol persen ketika perjanjian mulai berlaku. Persentase tersebut akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98,4 persen sesuai jadwal liberalisasi perdagangan.

Sejumlah produk industri padat karya menjadi penerima manfaat langsung. Sebanyak 1.143 pos tarif tekstil dan pakaian jadi serta 78 pos tarif alas kaki Indonesia akan langsung menikmati tarif nol persen.

Sebelumnya, bea masuk produk pakaian jadi Indonesia di pasar Eropa dapat mencapai 12 persen, sedangkan alas kaki hingga 17 persen.

Produk minyak sawit dan turunannya juga mendapatkan fasilitas bebas bea sejak hari pertama. Bea masuk crude palm oil (CPO) yang sebelumnya sebesar 3,8 persen, refined bleached deodorized (RBD) olein sebesar 9 persen, serta fraksi padat sawit sebesar 12,8 persen akan menjadi nol persen.

Dari sektor perikanan, udang beku yang sebelumnya dikenakan bea masuk 12–18 persen juga langsung bebas bea. Fasilitas serupa berlaku untuk tuna utuh yang digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan.

Sementara itu, udang olahan akan memperoleh tarif nol persen dalam lima tahun dan fillet tuna dalam tujuh tahun setelah perjanjian berlaku.

Produk karet dan turunannya, seperti ban dan sarung tangan karet, furnitur, produk rotan, sebagian besar produk elektronik dan mesin, bahan kimia, pupuk, plastik, kosmetik, serta kecap juga termasuk dalam daftar produk yang langsung memperoleh tarif nol persen.

Adapun untuk produk pangan olahan lainnya, penghapusan tarif dilakukan secara bertahap. Cokelat dan produk olahan kakao akan memperoleh tarif nol persen dalam lima tahun, sedangkan pasta, mi, dan biskuit dalam tiga tahun.

IEU-CEPA juga menyediakan sembilan kuota tarif bebas bea atau tariff rate quota (TRQ) dengan total sekitar 17.150 ton per tahun. Fasilitas tersebut mencakup tuna loin, tuna kaleng, surimi, sarden, pati ubi kayu, jagung manis, bawang putih, jamur, dan produk gula olahan.

Selain akses perdagangan, produk unggulan daerah Indonesia turut memperoleh perlindungan melalui pengakuan 72 indikasi geografis (IG) di pasar Uni Eropa.

Beberapa di antaranya adalah kopi arabika Gayo, kopi Toraja, kopi Java Preanger, pala Banda, lada hitam Lampung, garam Amed Bali, dan vanili Alor.

Secara keseluruhan, liberalisasi perdagangan dalam IEU-CEPA mencakup penghapusan tarif terhadap 90,4 persen pos tarif Uni Eropa sejak perjanjian berlaku.

Jumlah tersebut akan meningkat menjadi 98,4 persen melalui penghapusan tarif secara bertahap dalam rentang tiga hingga 15 tahun.