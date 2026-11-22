JawaPos.com - Keuntungan dari Perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) perlu diimbangi dengan kesiapan eksportir memenuhi persyaratan perdagangan agar surplus neraca dagang tidak tergerus kenaikan impor.

Pasalnya, dengan adanya perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sekitar 5,4 persen per tahun.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan posisi neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa relatif lebih kuat dibandingkan dengan Tiongkok.

Pada 2025, Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD 4,5 miliar dengan Uni Eropa. Sementara itu, perdagangan dengan Tiongkok mengalami defisit sekitar USD 20,5 miliar.

"Namun, IEU-CEPA tetap merupakan perjanjian dua arah. Indonesia juga akan menurunkan tarif berbagai produk Eropa, termasuk mobil yang saat ini dikenai bea masuk hingga 50 persen menjadi nol secara bertahap dalam lima tahun, serta produk mesin, farmasi, dan bahan kimia," ujar Yusuf ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/11).

Yusuf mengatakan, impor dari Eropa kemungkinan meningkat, terutama untuk barang modal dan bahan baku. Menurutnya, selama ekspor Indonesia mampu melewati hambatan nontarif, surplus perdagangan masih berpeluang bertambah.

Sebaliknya, jika ekspor tertahan oleh persyaratan seperti EUDR sementara impor sudah semakin terbuka, surplus dapat menyempit.

Ia melanjutkan, dampaknya terhadap ekspor akan positif, tetapi berlangsung bertahap. Kemendag memperkirakan ekspor Indonesia ke Uni Eropa dapat tumbuh sekitar 5,4 persen per tahun.

Pelaku industri tekstil juga menilai pertumbuhan sekitar 5 persen pada 2027 sudah merupakan hasil yang cukup baik. Untuk sawit, fasilitas tarif nol persen tersedia hingga volume 1 juta ton, tetapi pemanfaatannya tetap bergantung pada penyelesaian persoalan EUDR.