JawaPos.com - Penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menjadi momentum penting untuk memperluas akses pasar ekspor Indonesia ke kawasan Eropa.

Terlebih, fasilitas Generalized Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia tidak lagi berlaku mulai Januari 2027.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan IEU-CEPA menjadi capaian penting setelah proses perundingan berlangsung sekitar sepuluh tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan pasar Tiongkok. Sejumlah produk Indonesia, terutama tekstil, alas kaki, dan perikanan, masih menghadapi tantangan tarif ketika memasuki pasar Uni Eropa.

Namun, penghapusan tarif melalui IEU-CEPA tidak serta-merta menjamin peningkatan ekspor. Pasalnya, eksportir Indonesia tetap harus memenuhi berbagai persyaratan non-tarif yang diberlakukan Uni Eropa.

"Namun, penghapusan tarif tidak otomatis membuat ekspor Indonesia meningkat. Akses pasar tetap ditentukan oleh kemampuan memenuhi persyaratan seperti EUDR, CBAM, sertifikasi produk, dan standar keamanan pangan," ujar Yusuf ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/11).

Yusuf mencontohkan produk kelapa sawit. Meski memperoleh fasilitas tarif nol persen, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila produk sawit Indonesia belum memenuhi ketentuan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Dari sisi akses pasar, sebanyak 8.820 dari total 9.754 pos tarif Uni Eropa akan langsung dibebaskan dari bea masuk ketika IEU-CEPA mulai berlaku. Jumlah tersebut termasuk 1.143 pos tarif untuk produk tekstil dan pakaian jadi.

Kajian Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan implementasi perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 1,3 persen atau sekitar USD 8 miliar.

“Meski demikian, manfaat yang lebih strategis justru terletak pada investasi. Ukurannya tidak cukup hanya dari nilai komitmen, tetapi juga dari keterlibatan pemasok lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan alih teknologi,” ujarnya.

Meski demikian, keberhasilan kerja sama tersebut perlu dilihat dari sejauh mana investasi melibatkan pemasok lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong alih teknologi.