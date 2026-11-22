JawaPos.com - Industri otomotif nasional menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Penjualan mobil domestik tercatat mencapai sekitar 760 ribu unit atau meningkat 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi produksi, industri mobil nasional juga mencatat pertumbuhan 16 persen menjadi sekitar 1,1 juta unit. Sementara itu, ekspor sepeda motor utuh atau completely built up (CBU) melonjak 21 persen menjadi sekitar 555 ribu unit.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, capaian tersebut menunjukkan ketahanan industri otomotif nasional di tengah tantangan ekonomi global.

"Industri otomotif nasional telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi di tengah tantangan ekonomi global. Capaian positif ini perlu terus kita jaga melalui penguatan pasar domestik, peningkatan ekspor, serta pengembangan ekosistem industri yang semakin kompetitif," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/11).

Sarmuji mengatakan, industri otomotif memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing manufaktur Indonesia di pasar internasional.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga iklim usaha tetap kondusif sekaligus memperkuat kolaborasi antara produsen kendaraan, pemasok komponen, dan industri kecil dan menengah (IKM).

Secara keseluruhan, industri pengolahan pada triwulan III 2026 tumbuh 5,87 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Sektor manufaktur juga berkontribusi sebesar 19,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, sepanjang Januari hingga September 2026, industri pengolahan menyumbang 82,64 persen dari total ekspor nasional.

"Kinerja tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Di balik capaian ini terdapat kontribusi besar para pelaku industri, pemasok, IKM, dan tenaga kerja yang terus menjaga keberlangsungan produksi nasional," ujarnya.

Ekspor Mobil dan Motor Ikut Meningkat Selain pasar domestik, kinerja ekspor kendaraan juga menunjukkan pertumbuhan. Hingga Oktober 2026, ekspor mobil utuh atau CBU mencapai sekitar 430 ribu unit, meningkat 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun ekspor mobil dalam bentuk terurai atau completely knocked down (CKD) tumbuh lebih tinggi, yakni 24 persen menjadi sekitar 65 ribu set.

Sarmuji menilai, pertumbuhan ekspor CKD menunjukkan industri otomotif Indonesia semakin terintegrasi dalam rantai pasok internasional.

"Capaian ekspor CKD yang tumbuh 24 persen memperlihatkan bahwa industri otomotif nasional tidak hanya mampu menghasilkan kendaraan jadi, tetapi juga semakin terintegrasi dalam jaringan produksi internasional," ungkapnya.

Sementara itu, industri sepeda motor mencatat produksi sekitar 6,2 juta unit hingga Oktober 2026 atau tumbuh 5 persen. Penjualan domestik mencapai 5,6 juta unit, meningkat 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekspor sepeda motor CBU bahkan mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 21 persen menjadi sekitar 555 ribu unit.

"Sepeda motor memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dari berbagai kalangan. Pertumbuhan ekspor yang mencapai 21 persen juga menjadi bukti bahwa produk kendaraan roda dua buatan Indonesia semakin mampu bersaing di pasar global," jelasnya.

Dorong Transformasi Kendaraan Rendah Emisi Di tengah pertumbuhan industri otomotif, pemerintah juga mendorong transformasi menuju penggunaan teknologi kendaraan yang lebih efisien dan rendah emisi.

Sarmuji mengatakan, pemerintah menerapkan pendekatan multiteknologi dengan mempertimbangkan kesiapan industri, kebutuhan konsumen, serta ketersediaan infrastruktur.

Pendekatan tersebut mencakup pengembangan kendaraan bermesin pembakaran internal yang lebih efisien, kendaraan hibrida, hingga kendaraan listrik.

"Kami mendukung berbagai jalur teknologi yang mampu mengurangi emisi dan memperkuat rantai pasok lokal. Pemerintah berupaya menciptakan kesempatan yang setara bagi pengembangan teknologi otomotif, dengan tetap memperhatikan kesiapan industri dan infrastruktur nasional," pungkasnya.