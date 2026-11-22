JawaPos.com - Harga emas dunia diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan terkoreksi pada perdagangan pekan depan.

Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan harga emas dunia berada di rentang USD 3.307 hingga USD 3.759 per troy ounce.

Ibrahim mengatakan, harga emas dunia pada penutupan perdagangan Sabtu pagi berada di level USD 3.534 per troy ounce. Jika mengalami koreksi, harga diperkirakan turun menjadi USD 3.417 per troy ounce pada Senin (23/11).

Bahkan, tekanan penurunan berpotensi berlanjut hingga menyentuh USD 3.307 per troy ounce pada akhir pekan depan.

"Jadi ada indikasi bahwa harga emas dunia ini masih akan terus terkoreksi. Kalau seandainya naik pun juga naik untuk turun," ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (22/11).

Ibrahim mengatakan, apabila terjadi penguatan, harga emas dunia diperkirakan bisa mencapai USD 3.649 per troy ounce pada Senin dan berlanjut ke level USD 3.759 per troy ounce pada Sabtu pagi.

Sementara itu, harga emas batangan atau logam mulia juga diperkirakan bergerak dalam rentang yang cukup lebar.

Ibrahim memproyeksikan harga emas domestik berada di kisaran Rp 2,4 juta hingga Rp 2,6 juta per gram sepanjang pekan depan.

Menurut dia, apabila harga emas terkoreksi, logam mulia berpotensi turun menjadi Rp 2,5 juta per gram pada Senin. Penurunan diperkirakan berlanjut hingga Rp 2,4 juta per gram pada akhir pekan.

Sebaliknya, jika harga emas dunia mengalami penguatan, harga logam mulia berpeluang naik menjadi Rp 2.526 juta per gram pada Senin. Bahkan, harganya diproyeksikan mencapai Rp 2,6 juta per gram pada Sabtu pagi.

"Jadi dalam pekan depan logam mulia itu kemungkinan di Rp 2.400.000 rupiah per gram sampai di Rp 2.600.000 rupiah per gram," ujarnya.

Ibrahim menjelaskan, terdapat sejumlah faktor fundamental yang memengaruhi pergerakan harga emas dunia. Di antaranya perkembangan geopolitik, dinamika politik Amerika Serikat (AS), kebijakan bank sentral, serta permintaan emas dari bank sentral global.

Ia mengatakan, adanya peralihan investasi dari emas ke dolar AS sebagai aset lindung nilai (safe haven) dalam jangka pendek. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap harga emas dunia.

Namun, dia memperkirakan tren harga emas masih berpeluang kembali menguat dalam jangka panjang. Salah satu penopangnya berasal dari peningkatan permintaan emas oleh bank sentral global.

Ibrahim mencatat, permintaan emas dari bank sentral pada kuartal I mencapai 57,7 ton. Jumlah tersebut melonjak menjadi 296,3 ton pada kuartal II dan kembali meningkat menjadi 321,2 ton pada kuartal III atau tumbuh hampir 42 persen.

"Kalau kita lihat dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga total itu adalah 675 ton, meningkat 6 persen dibandingkan dengan tahun 2025," jelasnya.

Dia memperkirakan, pembelian emas oleh bank sentral global akan kembali meningkat pada kuartal IV 2026. Bahkan, permintaannya berpotensi melampaui 350 ton, lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal III.

Menurut Ibrahim, penurunan harga emas justru berpotensi dimanfaatkan sejumlah bank sentral untuk menambah cadangan emas mereka. Beberapa negara yang diperkirakan masih aktif melakukan pembelian di antaranya Tiongkok, India, Kazakhstan, dan Polandia.