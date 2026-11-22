JawaPos.com - Sejumlah dinamika mewarnai perekonomian Indonesia sepanjang pekan 16–22 November 2026. Mulai dari keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, pergerakan harga emas, hingga koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dari sektor fiskal. Penerimaan pajak yang belum sesuai target berpotensi memicu kekurangan penerimaan atau shortfall dan mempersempit ruang belanja negara.

Berikut rangkuman lima isu ekonomi yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini.

1. BI Rate Naik jadi 6 Persen, Ada Risiko Cicilan Kredit Masyarakat Membengkak Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran.

Namun, kenaikan suku bunga acuan juga berpotensi memberikan tekanan terhadap masyarakat. Ekonom menilai kenaikan BI Rate dapat meningkatkan biaya kredit perbankan, terutama bagi debitur yang memiliki pinjaman dengan skema bunga mengambang atau floating rate.

Kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor menjadi dua jenis pembiayaan yang perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami kenaikan cicilan.

Tekanan juga dapat dirasakan pelaku usaha kecil, termasuk pedagang warteg yang menghadapi kenaikan harga bahan baku dan melemahnya daya beli masyarakat.

2. Rupiah Tertekan hingga Rp 18.255 per Dolar AS, Melemah 8,47 Persen Sepanjang Tahun Nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan sepanjang pekan ketiga November 2026. Pada perdagangan Kamis (19/11), rupiah ditutup melemah 23 poin menjadi Rp 18.255 per dolar AS.

Sebelumnya, rupiah sempat menguat 12 poin ke level Rp 18.256 per dolar AS pada Selasa (17/11), kemudian menguat 24 poin menjadi Rp 18.232 per dolar AS pada Rabu (18/11).

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah ke rentang Rp 18.250–Rp 18.300 per dolar AS pada perdagangan Jumat (20/11).

Tekanan terhadap rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal, terutama arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed dan ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, BI mengungkapkan nilai tukar rupiah telah melemah 8,47 persen sepanjang 2026. Tekanan terbesar terjadi pada semester I 2026 ketika ketegangan geopolitik, terutama konflik Iran dan Amerika Serikat, meningkat.

3. Harga Emas Antam Turun Rp 22 Ribu dalam Sepekan Harga emas batangan Antam di Pegadaian mengalami penurunan selama pekan 16–20 November 2026.

Pada Senin (16/11), harga emas Antam dibanderol Rp 2.560.000 per gram. Namun, harga tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 2.538.000 per gram pada Jumat (20/11).

Artinya, harga emas Antam terkoreksi Rp 22.000 per gram dalam kurun waktu lima hari perdagangan.

Penurunan berlangsung bertahap. Pada Selasa (17/11), harga emas turun Rp 7.000 menjadi Rp 2.553.000 per gram. Kemudian kembali turun Rp 1.000 menjadi Rp 2.552.000 per gram pada Rabu (18/11).

Selanjutnya, harga emas terkoreksi Rp 3.000 menjadi Rp 2.549.000 per gram pada Kamis (19/11), sebelum kembali turun Rp 11.000 menjadi Rp 2.538.000 per gram pada Jumat (20/11).

Pergerakan tersebut menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai salah satu instrumen investasi maupun lindung nilai aset.

4. IHSG Anjlok 3,71 Persen, Kapitalisasi Pasar Susut Rp 322 Triliun Pasar saham Indonesia juga mengalami tekanan sepanjang pekan 16–20 November 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 3,71 persen ke level 5.146,326.

Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 5.344,406.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Elsierra Putri Yosita mengatakan, kapitalisasi pasar BEI ikut mengalami penurunan sebesar 3,56 persen menjadi Rp 8.725 triliun dari sebelumnya Rp 9.047 triliun.

Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian juga anjlok 47,90 persen menjadi Rp 12,347 triliun dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp 23,698 triliun.

Dari sisi investor asing, aksi jual masih mendominasi perdagangan. Investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp 947,41 miliar pada Jumat (20/11).

Secara kumulatif sepanjang 2026 hingga periode pelaporan, investor asing membukukan nilai jual bersih mencapai Rp 100,235 triliun.

5. Shortfall Pajak Ancam Defisit APBN Mendekati 3 Persen Tantangan ekonomi lainnya datang dari sisi fiskal. Pemerintah masih menghadapi pekerjaan berat untuk mengejar target penerimaan pajak 2026.

Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan penerimaan negara pada November hingga Desember mencapai Rp 590,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 514 triliun masih harus dikumpulkan dari sektor perpajakan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan defisit APBN 2026 berpotensi berada di kisaran 2,8 hingga 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, kekurangan penerimaan pajak berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan pemerintah untuk menutup defisit. Konsekuensinya, beban bunga utang juga berisiko meningkat pada tahun berikutnya.

Yusuf mengungkapkan terdapat tiga faktor utama yang membuat penerimaan pajak terancam tidak mencapai target.

Pertama, target penerimaan pajak 2026 menuntut pertumbuhan hampir 23 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kedua, proses transisi dan penyesuaian sistem administrasi perpajakan Coretax sempat memengaruhi kelancaran administrasi pada awal tahun.

Ketiga, kondisi ekonomi yang kurang mendukung, mulai dari tekanan ekspor, pelemahan rupiah, hingga biaya pendanaan yang masih tinggi.