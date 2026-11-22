JawaPos.com - Pemerintah Indonesia resmi menjalin kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa melalui penandatanganan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA).

Kesepakatan tersebut membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar Eropa. Pasalnya, sebanyak 90,4 persen pos tarif produk ekspor Indonesia akan langsung mendapatkan fasilitas tarif nol persen setelah perjanjian diberlakukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan selain pembebasan tarif secara langsung, terdapat 8,37 persen pos tarif yang akan mengalami penurunan secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 15 tahun.

"Manfaat yang diharapkan oleh para eksportir kita, ini ada pembebasan 90,4 persen pos tarif, langsung tarifnya nol sejak diberlakukan. Kemudian sebanyak 8,37 persen pos tarif ini pemberlakuannya diturunkan bertahap dari 3 sampai dengan 15 tahun dan menggunakan sistem yang dikenal dengan Tariff Rate Quota, jadi TRQ," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, dikutip Minggu (22/11).

Airlangga mengatakan, penandatanganan IEU-CEPA dan IPA menjadi momentum bersejarah bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa.

Ia menjelaskan, kedua pihak mewakili pasar dengan total sekitar 1,01 miliar penduduk, terdiri atas 730 juta penduduk di 27 negara anggota Uni Eropa dan 280 juta penduduk Indonesia.

Airlangga berharap berharap implementasi kedua perjanjian tersebut dapat memberikan hasil nyata bagi dunia usaha di kedua kawasan. Selain memperluas akses pasar, kerja sama ini juga diharapkan membuka peluang bagi sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Airlangga menyebut, Uni Eropa dijadwalkan memasukkan perjanjian tersebut ke parlemen pada Senin (23/11) untuk proses ratifikasi. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga menargetkan proses ratifikasi dapat segera diselesaikan.

"Targetnya per 1 Januari sudah bisa diefektifkan ataupun bisa diberlakukan karena fasilitas GSP Indonesia dengan Eropa akan berakhir per 31 Desember 2026. Sehingga dengan keberlakuan dari perjanjian ini, maka tidak terjadi disrupsi terhadap ekspor Indonesia ke Eropa," ujarnya.

Airlangga menambahkan, Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang dan tujuan investasi strategis Indonesia. Nilai perdagangan bilateral kedua pihak mencapai sekitar USD 30 miliar per tahun.

Sementara itu, realisasi investasi Uni Eropa di Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat mencapai sekitar USD 25 miliar. Kawasan tersebut juga menjadi tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat.

Lebih lanjut, IEU-CEPA merupakan perjanjian komprehensif yang tidak hanya mengatur pembukaan akses pasar barang, tetapi juga mencakup kerja sama ekonomi digital, termasuk perdagangan elektronik atau e-commerce.