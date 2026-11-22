JawaPos.com - Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), serta Persetujuan Perlindungan Investasi (Investment Protection Agreement/IPA). Penandatanganan kedua kesepakatan tersebut berlangsung di Brussels, Belgia pada Sabtu (21/11).

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses perdagangan Indonesia ke pasar Eropa. Selain membuka peluang peningkatan ekspor, perjanjian tersebut diharapkan mampu menarik investasi berkualitas, memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

Penandatanganan dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama European Commissioner for Trade Maroš Šefčovič. Prosesi tersebut disaksikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, setelah sebelumnya diawali komunikasi melalui konferensi video antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ursula von der Leyen.

Airlangga menyebut kesepakatan IEU-CEPA dan IPA sebagai pencapaian penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa. Terlebih, proses perundingan kedua pihak telah berlangsung hampir 10 tahun, terhitung sejak Juli 2016.

"Penandatanganan ini merupakan sebuah tonggak penting, bukan tujuan akhir. Hari ini, kita memasuki tahap implementasi yang menuntut kerja lebih keras dibandingkan proses negosiasi itu sendiri. Hal ini diperlukan agar dunia usaha dan masyarakat di kedua belah pihak dapat segera merasakan manfaatnya, paling lambat mulai 1 Januari 2027," kata Airlangga dalam keterangan resminya Minggu (22/11).

Salah satu keuntungan utama yang ditawarkan IEU-CEPA adalah pengurangan hingga penghapusan tarif bea masuk bagi mayoritas produk Indonesia yang dipasarkan ke Eropa. Dari total 9.754 pos tarif Uni Eropa, sebanyak 8.820 pos atau setara 90,4 persen akan langsung mendapatkan fasilitas tarif nol persen ketika perjanjian mulai diberlakukan. Cakupan tersebut nantinya meningkat menjadi 98,4 persen melalui tahapan liberalisasi.

Airlangga menilai fasilitas tarif preferensial ini akan memberikan dampak langsung terhadap daya saing eksportir nasional. Dengan berkurangnya beban bea masuk, produk Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan komoditas dari negara lain di pasar Eropa.

"Manfaat perjanjian ini bagi para eksportir Indonesia sangat konkret dan terukur. Sebanyak 90,4 persen pos tarif akan menikmati tarif nol persen sejak hari pertama pemberlakuan perjanjian. Sementara itu, tambahan 8,37 persen pos tarif akan dihapuskan secara bertahap dalam kurun waktu tiga hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quotas)," jelasnya.

Sejumlah komoditas andalan Indonesia yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk di antaranya tekstil dan produk pakaian jadi, alas kaki, minyak kelapa sawit beserta turunannya, udang beku, karet, hingga furnitur. Kebijakan ini diharapkan memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan nilai ekspor berbagai sektor unggulan nasional.

Industri tekstil dan pakaian jadi menjadi salah satu sektor yang berpotensi memperoleh keuntungan besar. Melalui perjanjian tersebut, sebanyak 1.143 pos tarif produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia langsung mendapatkan tarif nol persen. Hal serupa berlaku untuk 78 pos tarif produk alas kaki yang juga memperoleh fasilitas bebas bea masuk sejak awal pemberlakuan.

Sektor kelapa sawit turut mendapatkan keuntungan melalui penghapusan tarif bea masuk Uni Eropa terhadap seluruh 14 pos tarif minyak sawit dan minyak inti sawit. Fasilitas tersebut juga mencakup sejumlah produk olahan, seperti oleokimia, fatty alcohol, margarin, dan gliserol.

Tidak hanya memberikan keuntungan perdagangan, IEU-CEPA juga memuat Protokol Minyak Sawit Berkelanjutan. Melalui mekanisme tersebut, Indonesia dan Uni Eropa akan memperkuat kolaborasi terkait standar keberlanjutan, ketertelusuran produk, pemantauan, serta dukungan perluasan akses pasar, termasuk bagi para pekebun rakyat.

Peluang serupa terbuka bagi industri perikanan nasional. Produk udang beku dan tuna utuh untuk kebutuhan industri akan langsung menikmati tarif nol persen. Sementara itu, produk lainnya, seperti tuna olahan, surimi, dan sarden, memperoleh fasilitas pengurangan tarif maupun kuota bebas bea masuk.

Dari sisi investasi, keberadaan IEU-CEPA dan IPA diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan investor Eropa untuk menanamkan modal di Indonesia. Sejumlah sektor strategis yang menjadi sasaran investasi antara lain kendaraan listrik, industri baterai, mineral kritis, energi terbarukan, farmasi, dan elektronik.

Airlangga pun mengajak perusahaan-perusahaan Eropa memanfaatkan peluang investasi di Indonesia, terutama pada sektor yang mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.

"Kami juga mengundang perusahaan-perusahaan Eropa untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor prioritas, termasuk kendaraan listrik, mineral kritis, energi terbarukan, dan elektronik," ujar Airlangga.

Peningkatan investasi tersebut diharapkan tidak sebatas menambah arus modal asing. Lebih dari itu, kerja sama ekonomi kedua pihak juga ditargetkan mempercepat alih teknologi, memperkuat agenda hilirisasi, serta mendorong keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok dan nilai global.

Kesepakatan perdagangan ini juga memberikan keuntungan bagi pelaku industri dalam negeri melalui kemudahan memperoleh mesin produksi, bahan baku, serta barang modal dari Eropa dengan tarif bea masuk lebih rendah. Sejak awal pemberlakuan, sebanyak 86,2 persen pos tarif mesin, 83,5 persen pos tarif bahan kimia, dan 73,9 persen pos tarif farmasi Indonesia akan menikmati pembebasan bea masuk dari Uni Eropa.

Sementara itu, bagi UMKM dan penghasil komoditas khas daerah, IEU-CEPA memberikan perlindungan terhadap 72 produk indikasi geografis Indonesia di pasar Eropa. Beberapa di antaranya Kopi Arabika Gayo, Kopi Toraja, Kopi Java Preanger, Pala Banda, Lada Hitam Lampung, Garam Amed Bali, hingga Vanili Alor. Perlindungan ini diharapkan meningkatkan nilai jual produk lokal sekaligus menjaga identitas dan reputasi komoditas unggulan daerah.

Kemudahan juga diberikan kepada pelaku UMKM yang ingin memperluas pasar ekspor. Salah satunya melalui mekanisme pernyataan asal barang secara mandiri atau statement on origin.

Selain itu, tersedia titik kontak dan laman khusus UMKM yang menyediakan informasi tarif berdasarkan kode Harmonized System (HS), sehingga pengusaha dapat mengakses informasi perdagangan dengan lebih mudah.

Meski membuka akses pasar yang lebih luas, pemerintah memastikan sejumlah komoditas strategis tetap mendapatkan perlindungan. Sebanyak 129 pos tarif Indonesia dikecualikan dari liberalisasi, termasuk beras, gula, minuman beralkohol, rokok, serta beberapa produk lain yang dinilai sensitif bagi kepentingan nasional.

Pembukaan pasar domestik untuk produk Uni Eropa juga tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan hingga 15 tahun. Pemerintah tetap memiliki kewenangan mengatur impor pangan dan energi strategis melalui sistem perizinan berbasis volume.

Potensi keuntungan ekonomi dari kesepakatan ini juga tergambar dalam simulasi Komisi Eropa. IEU-CEPA diproyeksikan mampu memberikan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar EUR 26,8 miliar atau sekitar 0,13 persen pada 2042. Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan bertambah EUR 2,6 miliar atau meningkat 14,4 persen.

Berdasarkan proyeksi tersebut, industri pakaian jadi diperkirakan menjadi sektor dengan kenaikan ekspor terbesar, yakni mencapai EUR 779 juta. Berikutnya, sektor kulit dan alas kaki diproyeksikan bertambah EUR 652 juta, sedangkan ekspor minyak nabati berpotensi meningkat sebesar EUR 512 juta.

Airlangga menegaskan, keberhasilan IEU-CEPA tidak cukup hanya dilihat dari besarnya akses pasar yang berhasil diperoleh Indonesia. Hal terpenting adalah kemampuan pemerintah dan dunia usaha dalam mengoptimalkan kesepakatan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat industri, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.