JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah sebesar 3,71 persen dalam perdagangan sepekan pada periode 16 hingga 20 November 2026.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Elsierra Putri Yosita mengatakan IHSG berada pada level 5.146,326 pada akhir pekan ini. Level ini menurun dibandingkan posisi penutupan pekan sebelumnya di level 5.344,406.

Ia mengatakan aktivitas perdagangan saham di BEI selama periode 16–20 November 2026 menunjukkan pergerakan yang bervariasi.

“Rata-rata frekuensi transaksi harian menjadi satu-satunya indikator utama yang mengalami peningkatan, yakni sebesar 3,60 persen menjadi 1,39 juta kali transaksi dibandingkan pekan sebelumnya sebanyak 1,34 juta kali transaksi,” ujar Elsierra dalam keterangan yang diterima, Minggu (22/11).

Elsierra berkata kapitalisasi pasar BEI juga mengalami penurunan sebesar 3,56 persen menjadi Rp 8.725 triliun dari Rp 9.047 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian tercatat sebesar 31,77 miliar saham, turun 1,44 persen dibandingkan pekan sebelumnya sebanyak 32,23 miliar saham.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan sebesar 47,90 persen menjadi Rp 12,347 triliun dari Rp 23,698 triliun pada pekan sebelumnya.

Dari sisi transaksi investor asing, pada Jumat (20/11), investor asing mencatatkan nilai jual bersih (net sell) sebesar Rp 947,41 miliar.