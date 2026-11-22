JawaPos.com - Upaya membangun usaha yang lebih berkembang dan keluarga yang sejahtera membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Tidak hanya melalui akses permodalan, tetapi juga pendampingan, kesempatan memperluas pasar, hingga dukungan terhadap masa depan anak. Komitmen tersebut dihadirkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui kegiatan Pesta Nasabah Mekaar 2026 di Yogyakarta.

Pesta Nasabah Mekaar 2026 sendiri menghadirkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk memberikan manfaat lebih luas bagi nasabah. Sebanyak 30 gerai UMKM yang melibatkan 60 nasabah menjadi ruang bagi para pengusaha untuk memperkenalkan produk sekaligus bertemu dengan calon pembeli, distributor, dan mitra usaha. Melalui kesempatan tersebut, nasabah diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran dan membuka peluang kolaborasi yang mendukung perkembangan bisnis mereka.

Tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi, PNM juga memperkenalkan aplikasi Madani Cita untuk memperkuat program Beasiswa Anak Nasabah. Inisiatif ini menjadi bagian dari perhatian PNM terhadap masa depan generasi penerus keluarga nasabah, agar perjuangan ibu dalam membangun usaha turut didukung dengan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya.

Di sisi lain, kepedulian terhadap lingkungan turut menjadi bagian dari penyelenggaraan acara melalui inisiatif pengelolaan sampah waste management yang melibatkan komunitas volunteer mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta. Kolaborasi ini membuka ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam membangun kesadaran pengelolaan sampah sekaligus mengajak masyarakat menerapkan kebiasaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PNM Kindaris menyampaikan realisasi pembiayaan PNM Mekaar dengan suku bunga 8% bagi nasabah di Yogyakarta juga telah dilaksanakan.

Penyesuaian suku bunga Mekaar menjadi 8% merupakan bagian dari komitmen PNM untuk menghadirkan pembiayaan yang semakin terjangkau bagi perempuan prasejahtera. Menurutnya, dukungan terhadap nasabah tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Melalui pembiayaan Mekaar 8%, kami ingin memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk mengembangkan usaha sekaligus mengelola keuangan keluarga.

Harapannya, usaha semakin berkembang, ada penghasilan yang bisa disisihkan, dan cita-cita anak-anak mereka juga semakin dekat untuk diwujudkan," ujar Kindaris.

Salah satu nasabah yang merasakan manfaat penyesuaian suku bunga ini adalah Birgita Winda, seorang penjual mi kopyok di Yogyakarta. Bagi Birgita, penyesuaian suku bunga memberikan ruang lebih bagi keuangan usahanya. Selain tetap menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia kini merasa lebih memiliki kesempatan untuk menyisihkan penghasilan sebagai tabungan demi mendukung cita-cita anaknya.

"Kalau ini lebih ringan, dari Mekaar saya bisa mengembangkan macem-macem usaha saya. Terima kasih PNM, terima kasih Pak Presiden, sangat membantu sekali, jadi bisa nabung lebih untuk nuruti kemauan dan cita-cita anak saya," ujar Birgita.