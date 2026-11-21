JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya memperkuat ekosistem agribisnis hortikultura melalui program Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP). Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, serta memperluas akses petani ke pasar.

Upaya tersebut dibahas dalam Review Mission HDDAP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) pada 16-20 November 2026 di Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah komponen program dievaluasi, mulai dari perlindungan, perbenihan, pengembangan klaster buah, kelembagaan ekonomi petani, pemasaran, hingga penguatan kualitas produk. Aspek irigasi, lingkungan, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan digitalisasi juga menjadi pembahasan.

Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura sekaligus Project Director HDDAP Freddy Lumban Gaol mengatakan, program tersebut memiliki tiga sasaran utama, yakni meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, dan mendorong petani naik kelas.

“Nilai tambah, produk hortikultura yang dihasilkan memiliki keunggulan; daya saing, memiliki keunikan atau ciri khas yang tidak ditemukan di tempat lain, dan naik kelas, berorientasi global dan membuka peluang pasar selain tengkulak,” ujar Freddy dalam keterangannya, dikutip Sabtu (21/11).

Salah satu upaya untuk mencapai sasaran tersebut adalah membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di 13 kabupaten. Kelembagaan ini diharapkan menjadi penghubung antara petani, kebutuhan produksi, dan peluang pasar.

“KEP ini akan menjadi tolak ukur ekosistem agribisnis hortikultura. KEP berperan untuk mengelola dukungan serta bantuan yang didapat melalui program HDDAP. Selain itu juga menjadi wadah serta penghubung kebutuhan anggota KEP dengan peluang pasar dan mitra rantai nilai,” lanjutnya.

Berdasarkan laporan progres hingga November 2026, komponen perbenihan telah mengembangkan benih sumber kentang seluas 64 hektare di Batang, Wonosobo, dan Karo. Pengembangan benih pokok bawang merah mencapai 44 hektare di Enrekang, Gowa, dan Buleleng. Sementara itu, benih sebar jahe dikembangkan di lahan seluas 15 hektare di Ende.

Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas perbenihan, penyuluh, dan calon penangkar di 13 kabupaten. Kegiatan tersebut diikuti total 260 peserta.

Dari sisi kelembagaan dan pemasaran, sebanyak 36 KEP telah memasuki proses legalisasi. Selain itu, program HDDAP telah mengidentifikasi 162 calon pembeli (offtaker) potensial untuk menyerap produk hortikultura petani.

Salah satu capaian pemasaran ditandai dengan ekspor salak dari Wonosobo ke Kamboja pada 30 Oktober 2026. HDDAP juga menyiapkan rencana ekspor mangga dari Sumedang serta pengembangan kemitraan dengan sektor swasta di sejumlah kabupaten.

Sementara itu, penguatan kualitas produk dilakukan melalui pelatihan dan Sekolah Lapang Good Agricultural Practices (GAP) serta Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di delapan kabupaten.

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Program tersebut turut memperhatikan aspek perlindungan sosial dan lingkungan, kesetaraan gender, serta inklusi sosial. Pelaksanaannya mencakup peningkatan partisipasi perempuan, akses terhadap sarana produksi dan pelatihan, hingga penyediaan infrastruktur yang inklusif.