JawaPos.com - Perusahaan konstruksi dan kontraktor umum asal Arab Saudi, Maedin Al Bina berencana menanamkan modal besar-besaran pada empat proyek infrastruktur strategis di sektor kesehatan dan transportasi di Jawa Timur.

Rencana investasi bernilai triliunan rupiah tersebut mengemuka saat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima langsung kunjungan CEO Maedin Al Bina, Mohamed Fathi, beserta jajaran di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/11) malam.

Kunjungan delegasi asal Madinah ini merupakan tindak lanjut dari misi dagang Pemprov Jatim di KJRI Jeddah sekaligus kunjungan tim pendahulu pada awal Oktober lalu. Secara spesifik, terdapat empat proyek potensial yang menjadi sasaran investasi Maedin Al Bina.

"Setelah pertemuan pada misi dagang dilanjutkan kunjungan dari tim yang dikirim oleh Al Bina. Kemudian owner-nya yang datang langsung dan melakukan kunjungan terutama di beberapa RS yang ada di berbagai titik di dalam penjajakan untuk investasi ini," kata Khofifah.

Khofifah menjelaskan, empat proyek potensial yang menjadi sasaran investasi Maedin Al Bina di antaranya RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo. Kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp 402,58 miliar, terdiri dari peningkatan infrastruktur Rp 235,84 miliar dan pengadaan alat kesehatan Rp 166,73 miliar dengan kajian skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kedua, Terminal Tipe A Purabaya atau Terminal Bungurasih, Sidoarjo. Proyek KPBU Kementerian Perhubungan senilai sekitar Rp 1,74 triliun dengan masa konsesi 30 tahun. Proses pemilihan mitra melalui tender terbuka dan melibatkan rencana perluasan lahan aset Pemkab Sidoarjo seluas 3,4 hektare.

Selanjutnya, RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang. Rumah sakit rujukan di Madura berkapasitas 414 tempat tidur ini membutuhkan investasi sekitar Rp 789,98 miliar melalui pembahasan skema kerja sama BLUD–PMA.

Terakhir, RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Investasi diarahkan untuk pengembangan fasilitas hostel (hospital-hotel) setinggi sembilan lantai dan satu basement berkapasitas 216 kamar di atas lahan 3.382 meter persegi tanpa membebani APBD (opsi skema BOT/DBFOM atau hibrida).

Selain keempat proyek tersebut, Khofifah juga menawarkan peluang investasi infrastruktur penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, hingga fasilitas kesehatan di destinasi unggulan Gunung Bromo dan Air Terjun Tumpak Sewu.

"Saya menyampaikan kebutuhan tambahan infrastruktur di tempat-tempat wisata, apakah tadi di Bromo apakah di Tumpak Sewu. Tumpak Sewu itu kurang infrastruktur apakah itu restoran, rumah sakit, maupun perhotelan," ucap Khofifah.

CEO Maedin Al Bina, Mohamed Fathi, menyambut hangat peluang kerja sama ini dan menegaskan kedatangannya merupakan pemenuhan janji kepada Khofifah saat bertemu di Jeddah.

Perusahaan asal Arab Saudi yang mengelola dana hingga 10 miliar dolar AS serta berpengalaman menggarap proyek perumahan staf NEOM dan jaringan pipa utama Madinah tersebut kini tengah mengkaji seluruh aspek regulasi di Indonesia.