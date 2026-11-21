JawaPos.com - Ancaman reklasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market oleh lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), dinilai berpotensi menggerus kepercayaan investor asing sekaligus menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pakar bisnis digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Muhammad Saiful Hakim mengatakan, pengelompokan MSCI yang terbagi atas Developed Market, Emerging Market, Frontier Market, dan Standalone Market, merupakan acuan krusial bagi pemodal global.

Meski porsi dana asing di bursa saham Indonesia turun dari sekitar 45 persen pada 2025 menjadi 40 persen pada 2026, perannya tetap vital dalam menopang likuiditas pasar.

"Status ini menjadi sangat penting bagi investor asing," ujar Wakil Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital ITS tersebut, Sabtu (21/11).

Saiful memaparkan, usulan reklasifikasi dari MSCI berkaitan erat dengan sejumlah catatan tata kelola pasar modal di dalam negeri. Mulai dari dugaan praktik perdagangan tidak sehat, minimnya transparansi, hingga lemahnya penegakan regulasi pasar.

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"Jika semua dugaan dari MSCI ini benar, maka akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor," paparnya.

Selain isu tata kelola, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejatinya memang sudah dibayangi ketidakpastian politik domestik maupun gejolak geopolitik internasional sebelum wacana MSCI mencuat.

Apabila penurunan status ke Standalone Market benar-benar diterapkan, dampaknya akan merembet langsung ke sektor riil melalui lonjakan biaya pendanaan emiten.

Ia menjelaskan, penurunan status tersebut akan membuat tuntutan imbal hasil menjadi lebih tinggi. Investor pada kategori Standalone Market cenderung meminta tingkat pengembalian (return) lebih besar sebagai kompensasi risiko.

Dengan demikian, perusahaan menghadapi beban biaya modal lebih mahal, sehingga ruang untuk operasional dan ekspansi usaha menyempit. Tertahannya investasi dan ekspansi korporasi, lanjut dia, berisiko memperlambat roda pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk mencegah skenario terburuk tersebut, peneliti bidang corporate governance ini mendesak otoritas pasar modal segera melakukan pembenahan tata kelola secara sistematis.

Ia mencontohkan Mesir yang berhasil mempertahankan status Emerging Market pada 2023 setelah menuntaskan seluruh catatan perbaikan dari MSCI.

Sementara bagi para investor di pasar modal, Saiful menyarankan langkah rebalancing portofolio sesuai profil risiko dan memprioritaskan diversifikasi ke instrumen yang lebih aman.

Kendati dibayangi tantangan reklasifikasi, Saiful tetap optimistis Indonesia memiliki daya tarik jangka panjang berkat basis konsumen domestik yang besar, pesatnya adopsi digital, serta kekayaan sumber daya alam seperti karet, gas, dan kelapa sawit.