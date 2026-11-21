JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut naik 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, hingga keberlangsungan dunia usaha dan kebutuhan hidup layak pekerja beserta keluarganya.

"Alhamdulillah hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027," kata Andra Soni dalam pernyataannya di akun instagram @andrasoni12, dikutip Sabtu (21/11).

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Banten tercatat sebesar 5,63 persen, sedangkan inflasi daerah mencapai 3,14 persen. Kedua indikator tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah minimum.

Andra menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi di Banten.

Menurut dia, daya saing investasi daerah tidak semestinya dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah. Sebaliknya, daya saing perlu ditopang produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis.

"Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis," ujarnya.

Dia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Dengan demikian, pekerja diharapkan semakin sejahtera tanpa menghambat pertumbuhan dan daya saing dunia usaha.

"Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Pekerja harus makin sejahtera, sementara dunia usaha tetap tumbuh dan mampu bersaing," tegasnya.

Andra menambahkan, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi maupun perkembangan industri. Namun, juga dari sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan pekerja dan masyarakat.