JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 20 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan wilayah dengan angka stunting tinggi.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat perluasan jangkauan MBG dengan target sekitar 77-78 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Sekarang ini baru sekitar 58 juta, jadi masih ada sekitar 20 juta yang belum. Nah, ini yang kita kebut dan kita prioritaskan ke daerah-daerah yang sulit dengan 3T, daerah-daerah stunting tinggi kita dahulukan,” ujar Kepala BGN Sudaryono saat melakukan kunjungan ke SDN 07 Jambi pada Jumat (20/11).

Ia menjelaskan, bila seluruh sasaran program telah terlayani, jumlah penerima manfaat MBG diperkirakan mencapai sekitar 77–78 juta orang.

Sasaran tersebut terdiri atas sekitar 57 juta peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP, hingga SMA, serta sekitar 21 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Perluasan jangkauan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

BGN tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kondisi wilayah dan tingkat kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Pria asal Grobogan, Jawa Tengah, itu menekankan bahwa daerah dengan tantangan geografis dan akses pangan yang lebih sulit perlu mendapatkan perhatian khusus.

Begitu pula wilayah dengan prevalensi stunting tinggi yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi secara lebih intensif.

“Perluasan program harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Kita ingin daerah yang paling membutuhkan mendapatkan perhatian dan pelayanan terlebih dahulu,” tegas Mas Dar, sapaan Sudaryono.

Melalui langkah percepatan ini, BGN berupaya memastikan tidak ada kelompok masyarakat sasaran yang tertinggal dalam memperoleh akses terhadap makanan bergizi.

Prioritas kepada wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi diharapkan dapat memperkuat pemerataan pelayanan sekaligus mendukung upaya peningkatan status gizi masyarakat.

Ia menambahkan, BGN berkomitmen untuk terus memperluas cakupan MBG secara bertahap dan terarah.