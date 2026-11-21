JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti pelaku industri aset keuangan digital untuk memperkuat keamanan sistem dan pelindungan konsumen.

Mulai dari pemantauan aktivitas mencurigakan, pengamanan akses akun, hingga kewaspadaan terhadap modus penipuan dan pengambilalihan akun.

Sejalan dengan imbauan itu, Upbit Indonesia menekankan keamanan aset digital tidak bisa hanya dibebankan ke platform. Pengguna juga harus waspada.

Salah satu ancaman yang paling berbahaya saat ini adalah rekayasa sosial atau social engineering.

Pelaku memanfaatkan manipulasi dan penyamaran untuk mendorong pengguna menyerahkan informasi rahasia.

Modusnya klasik, tapi masih banyak yang kena. Pelaku mengatasnamakan layanan pelanggan atau pihak resmi lainnya agar instruksinya terlihat meyakinkan.

Ujung-ujungnya, korban menyerahkan sendiri PIN, OTP, atau akses akunnya.

"Keamanan aset digital membutuhkan pelindungan berlapis dan evaluasi yang berkelanjutan," papar CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi.

"Platform perlu sigap mengenali aktivitas tidak wajar dan merespons potensi ancaman, sementara pengguna perlu memahami cara menjaga akses akunnya. Keduanya saling melengkapi dalam memperkuat pelindungan konsumen," ujar dia.

Platform Harus Siaga, Bukan Cuma Pasang Gembok Menurut Resna Raniadi, pengamanan platform harus berlapis. Mulai dari deteksi aktivitas tidak wajar, verifikasi transaksi dan perubahan data keamanan, pembatasan hak akses, pengujian keamanan berkala, hingga prosedur respons insiden yang cepat.

Dia menjelaskan, ada beberapa aktivitas yang perlu mendapat perhatian khusus.

"Contohnya, masuk akun dari perangkat yang tidak dikenali, permintaan pengaturan ulang kata sandi, perubahan data kontak, dan penarikan aset yang tidak sesuai dengan pola transaksi pengguna," terang Resna Raniadi.

Dengan mengenali indikasi tersebut sejak dini, menurut dia, platform dapat menentukan langkah pengamanan dan melakukan verifikasi lebih lanjut.

Selain pencegahan, kesiapan menangani insiden juga jadi bagian penting.

Pembagian tanggung jawab yang jelas, jalur pelaporan yang mudah diakses, dan koordinasi penanganan yang baik diperlukan agar setiap potensi gangguan dapat segera ditindaklanjuti.

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Ingat! OJK dan Upbit Tidak Pernah Minta Password Di sisi pengguna, pelindungan bisa dimulai dari hal paling sederhana: aktifkan autentikasi dua faktor (2FA), gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta jaga kerahasiaan PIN dan kode OTP.

Akun email yang terhubung dengan platform juga perlu diamankan. Sebab, email sering jadi jalan masuk untuk proses pemulihan akses.

Pengguna perlu mengingat satu kalimat penting ini: OJK maupun Upbit Indonesia tidak pernah meminta kata sandi, PIN, kode OTP, atau seed phrase dengan alasan apa pun.

"Pengaturan ulang keamanan akun sebaiknya dilakukan sendiri melalui aplikasi atau situs resmi platform. Jangan pernah lewat link yang dikirim via WhatsApp, Telegram, atau DM Instagram," tandas Resna Raniadi.

Pengguna juga perlu memeriksa setiap pemberitahuan penarikan aset, perubahan data kontak, dan pengaturan ulang keamanan.

"Jika menerima notifikasi atas aktivitas yang tidak dilakukan sendiri, jangan klik link di notifikasi itu. Buka aplikasi atau situs resmi secara langsung dan hubungi layanan pelanggan melalui kanal resmi," papar Resna Raniadi.

Kewaspadaan yang sama diperlukan ketika menerima tautan, tawaran bantuan teknis, atau permintaan memasang aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Simpan bukti pesan dan notifikasi mencurigakan untuk membantu proses pelaporan dan pemeriksaan.

"Pesan yang terlihat mendesak atau mengatasnamakan pihak resmi tetap perlu diperiksa," tutur Resna Raniadi.

"Jangan menyerahkan informasi rahasia atau mengikuti instruksi sebelum memastikan sumbernya. Jika menemukan aktivitas yang tidak dikenali, segera laporkan melalui kanal resmi agar dapat ditindaklanjuti," tambah Resna.

Resna Raniadi menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong kesadaran keamanan, pelindungan konsumen, dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam ekosistem kripto.

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