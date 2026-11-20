JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Brussels, Belgia, pada Jumat (20/11). Agenda tersebut dilakukan menjelang penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Di sela rangkaian kunjungan, Airlangga menggelar pertemuan bilateral dengan European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič. Pertemuan tersebut difokuskan pada pematangan persiapan penandatanganan sekaligus pembahasan strategi untuk mempercepat pelaksanaan perjanjian setelah disepakati.

Airlangga mengatakan, komunikasi antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi bagian penting untuk memastikan kedua pihak tidak hanya menuntaskan proses penandatanganan, tetapi juga memiliki kesiapan yang memadai untuk memasuki tahap implementasi.

"Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk tidak hanya menyelesaikan proses penandatanganan, tetapi juga memastikan kesiapan kedua pihak dalam memasuki tahap implementasi," kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Pertemuan yang digelar sebelum agenda penandatanganan itu juga membahas sejumlah persiapan teknis dan langkah strategis agar pelaksanaan kedua perjanjian dapat berjalan lancar. Kedua pihak turut menyelaraskan pandangan mengenai tahapan yang perlu diselesaikan setelah kesepakatan resmi ditandatangani.

Salah satu isu yang menjadi pembahasan adalah target pemberlakuan sementara atau provisional application IEU-CEPA pada awal 2027. Skema tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan proses ratifikasi serta penyelesaian ketentuan hukum di dalam negeri masing-masing pihak.

Menurut Airlangga, percepatan pemberlakuan perjanjian memiliki arti penting bagi keberlanjutan akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa. Hal itu diharapkan dunia usaha tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memanfaatkan berbagai fasilitas dan peluang perdagangan yang tersedia.

"Langkah tersebut menjadi penting untuk menjaga kesinambungan akses preferensial produk Indonesia ke pasar Uni Eropa serta memastikan pelaku usaha dapat segera memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan melalui perjanjian," jelasnya.

Dalam agenda penandatanganan IEU-CEPA, Indonesia akan diwakili Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menandatangani perjanjian bersama Maroš Šefčovič.