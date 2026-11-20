JawaPos.com — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP, untuk berperan aktif dalam kegiatan rantai pasok beras, baik dari pascapanen hingga pascaproduksi.

Ferry menyoroti bahwa meski proyeksi produksi beras nasional pada 2026 mencapai sekitar 33 juta ton, Indonesia masih menghadapi tantangan pascapanen dan pascaproduksi di berbagai sentra produksi.

Menurutnya, persoalan krusial di lapangan tidak hanya sebatas budidaya, melainkan juga ketersediaan sarana pendukung seperti mesin pengering (dryer) di dekat sawah, cold storage, hingga akses pembiayaan agar hasil panen petani terserap pasar.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan punya fungsi untuk nyerap, menampung hasil produk masyarakat. Apa pun hasil produk masyarakat itu, apalagi tanaman pangan," ujar Ferry saat menghadiri Rapat Umum Nasional Koperasi Beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Ferry menjelaskan bahwa koperasi perlu dipersiapkan secara bertahap untuk menjadi offtaker produk masyarakat, mulai dari komoditas beras dan gabah kering panen hingga hortikultura maupun perikanan.

Dalam konteks pertanian di Karawang yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil beras terbesar, Ia menyebut banyak unit penggilingan padi yang tersedia, namun penyediaan dryer di dekat sawah belum maksimal.

Sebagai langkah konkret, Menkop mendorong agar Pemkab Karawang yang dibantu oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menginventarisasi unit penggilingan padi yang mesinnya masih bagus.

Fasilitas tersebut ditargetkan dapat dibeli melalui koperasi beras di Karawang untuk kemudian dikelola dan dihubungkan dalam ekosistem bersama KDKMP.

"Inventarisir penggilingan rice milling unit yang mesinnya masih bagus kemudian mangkrak, itu bisa kita beli melalui koperasi beras yang ada di Karawang, kemudian dimiliki oleh koperasi dan koperasi itu membangun ekosistem dengan KDKMP yang ada di Kabupaten Karawang," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Panel Barus, menegaskan bahwa penguatan koperasi harus berorientasi pada peningkatan penguasaan petani terhadap rantai nilai pangan.

"Selama ini sebagian besar petani berhenti pada produksi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana koperasi mengambil peran yang lebih besar pada pengolahan, perdagangan, pembangunan merek, hingga akses pasar. Di situlah nilai tambah tercipta, dan di situlah kesejahteraan petani dapat tumbuh lebih cepat," katanya.