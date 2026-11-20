JawaPos.com - Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai realisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari target dikarenakan sejumlah faktor.

Yusuf mengatakan, terdapat tiga faktor utama yang membuat capaian penerimaan pajak belum sepenuhnya sesuai dengan target.

Pertama, target penerimaan pajak 2026 menuntut pertumbuhan hampir 23 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp 1.917,9 triliun.

Sementara itu, outlook pemerintah sendiri berada di kisaran 20,5 persen. Artinya, meskipun penerimaan pajak hingga Oktober tumbuh lebih dari 23 persen, target yang dipasang sejak awal tahun tetap menjadi tantangan besar.

“Dibandingkan realisasi 2025 sekitar Rp 1.917,9 triliun, target 2026 menuntut pertumbuhan hampir 23 persen, sementara outlook pemerintah sendiri kini berada di sekitar 20,5 persen. Artinya, meskipun penerimaan hingga Oktober tumbuh lebih dari 23 persen, target yang dipasang sejak awal memang sangat menantang,” ujar Yusuf ketika dihubungi JawaPos.com dikutip Jumat (20/11).

Yusuf mengatakan, faktor kedua berasal dari sisi administrasi perpajakan, terutama proses transisi dan penyesuaian sistem Coretax.

Ia menilai, proses tersebut sempat memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan pada awal tahun.

Adapun faktor ketiga adalah kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Tekanan terhadap ekspor, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga biaya pendanaan yang masih tinggi turut menjadi tantangan bagi penerimaan pajak.

“Selain itu, pertumbuhan penerimaan yang terlihat kuat juga perlu dibaca secara hati-hati karena sebagian didorong oleh penurunan restitusi yang cukup dalam,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir tahun 2026.

Per 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penerimaan pajak tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pada November dan Desember untuk memenuhi target hingga akhir tahun.

"Penerimaan pajak telah terkumpul Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jeneral Pajak," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).

Selain penerimaan pajak, pendapatan negara secara keseluruhan telah mencapai Rp 2.618 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka itu setara dengan 83 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 23,9 persen secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 267,2 triliun tumbuh 7,2 persen dari tahun lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 551,8 triliun.

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sisa tahun anggaran.

Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerimaan negara untuk November hingga Desember mencapai Rp 590,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 514 triliun berasal dari sektor perpajakan.

"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan hampir Rp1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," kata Suahasil.