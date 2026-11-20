JawaPos.com - Pemerintah Indonesia mengajak perusahaan Jepang memperkuat investasi sosial untuk memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Kerja sama Indonesia-Jepang tersebut diarahkan pada pengembangan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan, ada tiga bidang yang menjadi prioritas investasi sosial bersama mitra Jepang.

Yakni, peningkatan keterampilan pemuda melalui pendidikan vokasi dan pemagangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penguatan fondasi generasi mendatang.

"Indonesia mengajak mitra Jepang untuk memperkuat investasi sosial pada tiga bidang prioritas," kata Maliki dalam Japan–Indonesia Social Impact Forum 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

Pada bidang pemberdayaan ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendampingan, hingga integrasi dengan rantai pasok.

Sementara penguatan generasi mendatang mencakup pendidikan inklusif, kesehatan ibu dan anak, pengembangan ekonomi lansia, serta ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, perusahaan Jepang, dan organisasi pembangunan tersebut, Maliki juga memperkenalkan program PRO-KESRA Berdaya.

Program itu menyasar masyarakat miskin dan rentan, khususnya kelompok desil 1 hingga 4, perempuan, serta penyandang disabilitas.

Melalui pendekatan graduasi kemiskinan, program tersebut diarahkan untuk mendorong penerima manfaat agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

Maliki berharap pelaksanaannya dapat melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari pemerintah Jepang, perusahaan, lembaga pembangunan, hingga organisasi sosial.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Atsushi Ueno menyambut peluang penguatan kerja sama tersebut.

Menurut dia, hubungan bilateral kedua negara perlu terus diperluas melalui keterlibatan sektor swasta dan organisasi pembangunan.

"Kami berharap kolaborasi antara perusahaan Jepang, pemerintah, dan organisasi pembangunan dapat semakin memperkuat hubungan kedua negara sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Maliki.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memperluas akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan ekonomi bagi anak muda, terutama perempuan.

Menurut dia, perusahaan memiliki sumber daya, keahlian, dan jaringan yang dapat melengkapi program organisasi pembangunan.

Karena itu, kemitraan perlu dibangun dalam jangka panjang agar peserta tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga memperoleh akses ke pasar kerja.

Dini menjelaskan, organisasi seperti Plan dapat berkontribusi dalam membangun keterlibatan anak muda serta meningkatkan keterampilan nonteknis atau soft skill.

Sementara perusahaan dapat memberikan pelatihan teknis sekaligus menghubungkan peserta dengan kebutuhan industri.

Direktur Eksekutif Plan International Japan Yuichi Tanada menambahkan, kemitraan Indonesia-Jepang berpeluang berkembang melampaui kerja sama ekonomi.

Kolaborasi lintas sektor dinilai dapat menjadi sarana untuk menjawab persoalan sosial dan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda.

"Kami percaya bahwa kemitraan ini memiliki potensi untuk melampaui kerja sama ekonomi dan menciptakan dampak sosial yang bermakna," kata Tanada.