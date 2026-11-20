JawaPos.com – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), selaku Subholding Gas Pertamina, terus memperkuat infrastruktur dan memperluas pasar gas bumi melalui enam inisiatif strategis yang dijalankan sepanjang 2026. Inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas pasokan, mengembangkan infrastruktur energi, mendiversifikasi sumber energi, serta memperluas akses gas bumi bagi pelanggan.

Dalam Public Expose Tahunan 2026, PGN memaparkan perkembangan enam inisiatif strategis yang mencakup pembangunan fasilitas LNG Teluk Lamong, New West Java Regasification, pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas), fasilitas injeksi biomethane Pagardewa, program customer attachment, serta pembangunan pipa minyak Cikampek–Plumpang.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyampaikan bahwa pelaksanaan berbagai inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat bisnis inti, mengembangkan peluang pertumbuhan baru, serta mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Pada 2026, PGN mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) sebesar USD 353 juta, yang sebagian besar diarahkan untuk pengembangan bisnis hilir dan infrastruktur pendukung. Hingga September 2026, realisasi CAPEX Perseroan mencapai USD 151 juta.

“Pengembangan proyek-proyek strategis merupakan bagian dari upaya PGN memperkuat keandalan infrastruktur dan memperluas pemanfaatan gas bumi. Kami menjalankan investasi secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, kesiapan proyek, dan aspek keekonomian agar setiap pengembangan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Fajriyah.

Dalam memperkuat rantai pasok LNG, PGN mempersiapkan pembangunan fasilitas Flat Bottom LNG Tank di Teluk Lamong, Jawa Timur, dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 30 BBTUD. Hingga September 2026, progres fisik proyek mencapai 0,9% dan ditargetkan memasuki tahap commissioning pada kuartal II 2028. Pengembangan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan LNG untuk mendukung kebutuhan pasokan gas bumi.

Penguatan infrastruktur pasokan juga dilakukan melalui proyek New West Java Regasification, yang disiapkan untuk mendukung rencana penambahan kapasitas regasifikasi hingga 500 MMSCFD. Proyek tersebut mencakup pembangunan pipa interkoneksi sepanjang sekitar 28 kilometer yang menghubungkan Teluk Jakarta menuju Muara Bekasi.

Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan keandalan penyaluran gas bumi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan PGN di wilayah Jawa bagian barat. Proyek New West Java Regasification ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal III 2028.

Selain memperkuat infrastruktur pasokan, PGN terus memperluas akses gas bumi bagi masyarakat melalui pengembangan jaringan gas rumah tangga. Pada 2026, program jargas menargetkan 50.000 potensi sambungan rumah tangga (SR) di tujuh provinsi dan 11 kota.

Hingga September 2026, pengembangan jargas telah mencakup jaringan pipa sepanjang 280 kilometer dengan potensi sambungan sebanyak 36.401 rumah tangga. Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya PGN memperluas pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi bagi masyarakat.

Sejalan dengan pengembangan bisnis rendah karbon, PGN juga mengembangkan fasilitas injection point biomethane di Pagardewa, Sumatera Selatan, dengan kapasitas 1,2 BBTUD. Hingga September 2026, progres fisik proyek telah mencapai 76,6% dan ditargetkan memasuki tahap commissioning pada kuartal I 2027.

Pengembangan fasilitas tersebut diarahkan untuk mendukung pemanfaatan potensi biomethane melalui infrastruktur gas bumi, sekaligus membuka peluang diversifikasi portofolio energi PGN ke depan.

Dari sisi pengembangan pasar, PGN secara berkelanjutan menjalankan program customer attachment melalui perluasan jaringan distribusi gas bumi di 10 provinsi dan 17 kota. Program ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas gas bumi bagi pelanggan sekaligus mendukung pertumbuhan volume niaga gas.

Dengan alokasi investasi tahun 2026 sebesar USD 21,74 juta, program customer attachment ditargetkan dapat mendukung potensi tambahan volume penjualan gas bumi sebesar 30,57 BBTUD. Hingga September 2026, realisasi CAPEX program ini telah mencapai USD 11,29 juta.

Sementara itu, melalui anak perusahaan PT Pertamina Gas (Pertagas), PGN Group juga melaksanakan pembangunan pipa minyak Cikampek–Plumpang di Jawa Barat. Proyek pipa sepanjang 96 kilometer dengan kapasitas 79,8 ribu barel minyak per hari (BOPD) tersebut ditujukan untuk meningkatkan keandalan distribusi BBM di wilayah Jabodetabek.

Hingga September 2026, progres fisik proyek Cikampek–Plumpang telah mencapai 64,6% dan ditargetkan memasuki tahap commissioning pada kuartal III 2027.

“Pengembangan infrastruktur gas dan LNG, diversifikasi sumber energi, serta perluasan jaringan pelanggan merupakan langkah yang saling melengkapi dalam memperkuat bisnis PGN. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan pasokan, memperluas jangkauan layanan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis baru yang berkelanjutan,” jelas Fajriyah.