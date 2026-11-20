JawaPos.com - Rencana pengalihan pengelolaan dana pesangon pekerja dari perusahaan kepada lembaga negara berpotensi mengancam hak pekerja. Hal itu disebabkan dana yang berasal dari hasil keringat buruh justru berada di bawah kendali pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah mengatur kewajiban pengusaha menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) untuk menjamin pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Melalui Pasal 253 hingga Pasal 255, pengelolaan dana tersebut ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Dana yang bersumber dari aset pengusaha itu dicatat sebagai aset pekerja dan wajib dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian pengembalian.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai pengalihan pengelolaan dana pesangon tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang selama ini dihadapi pekerja. Yakni lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak membayarkan pesangon.

Menurutnya, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pesangon seharusnya ditindak melalui penguatan pengawasan ketenagakerjaan, pemberian sanksi pidana, hingga penyitaan aset perusahaan atau pemiliknya.

"Perusahaan yang nggak bayar pesangon itu melanggar hukum. Dan masalahnya kan ada di penegakan hukum sebetulnya, bukan di mana uangnya disimpan," ujar Media dalam unggahan di akun Instagramnya dikutip Jumat (20/11).

Selain itu, ia juga mempertanyakan alasan pemerintah memindahkan pengelolaan dana pesangon pekerja kepada lembaga negara. Sebab, dana tersebut merupakan hak pekerja yang dikumpulkan dari hasil kerja mereka, bukan uang milik pemerintah.

Media menilai kebijakan tersebut tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk menyetujui atau menolak pengalihan pengelolaan dana yang menjadi hak mereka.

"Ini uang pekerja, ini uang kita semua, hak para pekerja, hasil keringat sendiri. Dan negara juga nggak pernah nanya, boleh nggak uang ini kami pindahkan. Tapi uangnya dipindahkan begitu saja oleh negara," ujarnya.

Media mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep autocratic legalism atau legalisme otokratis yang diperkenalkan dalam literatur hukum.

Menurutnya, konsep tersebut menggambarkan penggunaan instrumen hukum dan prosedur formal untuk menjalankan kebijakan yang secara substansi dapat dinilai tidak adil. Dia juga mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan dana apabila pengelolaannya berada di bawah lembaga negara. Terlebih, pemerintah saat ini menghadapi kebutuhan pembiayaan fiskal yang besar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar (Webiste Celios).

Selain itu, berdasarkan pengalaman sejumlah negara, seperti Italia, Kolombia, Argentina, dan Sri Lanka, yang menurutnya menghadapi persoalan ketika dana pekerja dikelola oleh negara.

Media mencontohkan, di Italia dana pesangon pekerja yang dialihkan kepada lembaga negara kemudian dicatat sebagai pendapatan negara. Dana tersebut disebut digunakan untuk membantu sektor swasta yang bermasalah hingga membiayai operasional pertahanan.

Sementara di Argentina, nasionalisasi dana pensiun swasta disebut berujung pada penggunaan dana untuk stimulus kredit konsumsi dan proyek pemerintah. Adapun di Sri Lanka, dana pekerja disebut turut digunakan untuk mendukung restrukturisasi utang ketika negara menghadapi krisis ekonomi.

"Jadi hampir di semua negara yang saldo pekerjanya dikelola oleh negara itu ujungnya rusak dikorupsi oleh negara, bermasalah," ucapnya.

Selain itu, Media juga menyoroti potensi konflik kepentingan apabila dana pesangon nantinya dikelola oleh lembaga investasi negara seperti Danantara. Sebab, lembaga tersebut memiliki mandat untuk menghasilkan imbal hasil investasi sekaligus mengelola aset badan usaha milik negara (BUMN).

"Danantara itu dikejar target profit, imbal hasil yang sangat tinggi. Danantara juga pemilik ratusan BUMN. Kemudian Danantara juga harus nambal APBN. Kemudian uang pesangon buruh ini mau ditaruh di kolam yang sama," katanya.

Menurut Media, kondisi tersebut berpotensi menciptakan praktik financial repression atau represi finansial. Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika pemerintah memanfaatkan dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.