JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Jumat (20/11), setelah ditutup melemah sebesar 23 poin menjadi Rp 18.255 per dolar AS pada perdagangan Kamis (19/11).

"Untuk perdagangan (20/11), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 18.250 - Rp 18.300,” ujar Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/11).

Secara umum, terangnya, pergerakan rupiah pada hari ini masih akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.

Dari sisi eksternal, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,75 persen hingga 4,00 persen dalam rapat kebijakannya di bulan Oktober, dengan hasil pemungutan suara 10 banding 2.

Keputusan tersebut diambil setelah kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada bulan September.

Sementara itu, Gubernur The Fed, Christopher Waller, pada hari Rabu menegaskan kembali pandangannya bahwa FOMC harus mempertimbangkan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin (setengah poin) pada bulan Desember.

Pejabat The Fed lainnya, John Williams dan Alberto Musalem, juga mengisyaratkan perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk meredam inflasi.

Dinamika tersebut ikut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini.

Sementara, dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) secara tak terduga kemarin siang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen.

Keputusan ini diambil untuk menahan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level terendah baru.

"BI berupaya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” ujarnya.

Ia mengatakan, kenaikan suku bunga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, khususnya pada instrumen obligasi dan deposito.

Dengan imbal hasil yang lebih tinggi, BI berharap investor asing tetap tertarik menempatkan dananya di pasar keuangan domestik sehingga dapat membantu menjaga permintaan terhadap rupiah.

Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak terhadap perekonomian. Suku bunga yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan biaya pinjaman perbankan, sehingga masyarakat dan dunia usaha bisa menunda konsumsi maupun ekspansi bisnis.

"Kondisi ini berisiko menahan pertumbuhan kredit, investasi, dan aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Ibrahim mengatakan, bagi pasar, kenaikan BI Rate menunjukkan bahwa stabilitas rupiah saat ini menjadi perhatian utama bank sentral.

Selanjutnya, investor akan mencermati efektivitas kebijakan tersebut dalam menahan pelemahan rupiah serta dampaknya terhadap arus modal asing.