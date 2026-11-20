JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

Ia menilai Indonesia saat ni merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar yang mengalami pertumbuhan pesat, baik di kawasan Asia maupun secara global.

Hal itu disampaikan Putin saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2026 di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (19/11).

Selain menyoroti potensi ekonomi Indonesia, Putin juga mengungkapkan rencana Rusia untuk menjalin perjanjian kerja sama ekonomi dengan Indonesia pada 2027.

Rencana tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan ekonomi kedua negara yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Tahun depan, Rusia akan memiliki perjanjian dengan salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di Asia dan dunia, yaitu Indonesia,” kata Putin, sebagaimana dikutip dari unggahan akun media sosial @sekretariat.kabinet, Jumat (20/11).

Pernyataan tersebut memperlihatkan pandangan positif Rusia terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Posisi Indonesia yang dinilai strategis di kawasan Asia sekaligus menjadi peluang untuk memperluas kemitraan perdagangan dan investasi dengan Moskow.

Komitmen memperkuat hubungan bilateral juga tercermin dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Putin di sela-sela pelaksanaan KTT APEC 2026 di Shenzhen pada hari yang sama.

Kedua kepala negara menggelar pertemuan empat mata selama kurang lebih satu jam. Pembicaraan tersebut membahas perkembangan hubungan diplomatik serta peluang penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia.

Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan melalui video yang diunggah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Dalam rekaman tersebut, Prabowo dan Putin tampak duduk berhadapan sambil berbincang dalam suasana akrab.

“Di sela KTT APEC China, Presiden Prabowo Subianto berbincang empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin,” tegasnya.

Teddy menjelaskan, pertemuan kedua pemimpin berlangsung sekitar satu jam. Salah satu pembahasan utama adalah perkembangan hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi yang selama ini telah terbangun antara kedua negara.

“Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam dengan membahas perkembangan dan kerja sama ekonomi kedua negara yang telah terjalin,” jelas Teddy.

Pernyataan Putin di forum internasional tersebut, ditambah pertemuan langsung dengan Prabowo, menjadi sinyal positif bagi hubungan Indonesia-Rusia.

Rencana pembentukan perjanjian ekonomi pada 2027 juga membuka peluang bagi kedua negara untuk meningkatkan intensitas kerja sama.

Di tengah tantangan dan perubahan lanskap ekonomi global, Indonesia dan Rusia berpeluang memperluas kolaborasi di berbagai sektor strategis.