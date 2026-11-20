JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Jumat (20/11), setelah ditutup melemah sebesar 1,02 persen ke level 5,194 pada perdagangan Kamis (19/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG sedang berada di awal wave 1, sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,442-5,520. Namun, cermati area koreksi berikutnya ke 5,086-5,160. Sementara itu, waspadai worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,075 - 4,955 sedangkan resistance di level 5,442 - 5,594.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Jumat (20/11), yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham BBNI sebelumnya menguat 0,28 persen ke level 3.580, didukung munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BBNI saat ini sedang berada di awal wave 5 dari wave A. Selama mampu bertahan di atas level 3.500, investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 3.520–3.550, dengan target harga 3.710 dan 3.840 serta stop loss di bawah 3.500.

Selanjutnya, saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham INET sebelumnya terkoreksi 1,67 persen ke level 177 dan masih didominasi tekanan jual, meskipun volume transaksi mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi INET saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave 4. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 166–174, dengan target harga 204 dan 220 serta stop loss di bawah 151.

Berikutnya, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham JPFA sebelumnya terkoreksi 2,67 persen ke level 1.460 dan masih didominasi tekanan jual, dengan volume transaksi yang mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi JPFA saat ini sedang berada pada bagian akhir dari wave [v] dari wave 3. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.400–1.450, dengan target harga 1.570 dan 1.640 serta stop loss di bawah 1.350.

Sementara itu, saham PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) direkomendasikan dengan strategi Sell on Strength. Saham ULTJ sebelumnya menguat ke level 2.020, didukung munculnya volume pembelian.