JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat Barisan Jaga (BAJA) Indonesia Raya bersama Pondok Pesantren Modern Dzikir Al-Fath resmi bertolak ke Jepang melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (19/11).

Kehadiran mereka untuk mematangkan kerja sama penyaluran tenaga kerja dan memperluas jejaring global.

Perjalanan lintas negara ini menjadi bagian dari manuver strategis organisasi tersebut dalam membuka akses karier luar negeri bagi sumber daya manusia Indonesia.

Selain menyasar kemitraan dengan pihak di Jepang, agenda ini juga diarahkan untuk memperkuat eksistensi organisasi di ranah internasional.

Ketua Dewan Pakar DPP BAJA Indonesia Raya sekaligus pimpinan Ponpes Modern Dzikir Al-Fath M. Fajar Laksana menuturkan, rombongan membawa misi penting terkait penjajakan dan pematangan kemitraan dengan sejumlah perusahaan di Jepang.

Langkah tersebut difokuskan untuk memperluas jalur penempatan kerja bagi warga negara Indonesia.

"Ini bagian dari upaya membuka akses dan peluang bagi tenaga kerja Indonesia agar dapat memiliki kesempatan berkarier di Jepang," ujar KH Fajar dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Di luar urusan penyaluran tenaga kerja, kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi. Tujuannya agar kiprah BAJA Indonesia Raya di Jepang memiliki pijakan jaringan yang lebih solid ke depan.

Ketua Umum DPP BAJA Indonesia Raya Wawan Sanjaya menegaskan, perluasan jejaring global merupakan perwujudan komitmen organisasi untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pergerakan organisasi tidak berhenti di dalam negeri saja.

"BAJA tidak hanya ingin bergerak di tingkat nasional, tetapi juga membangun jejaring global yang dapat memberikan manfaat konkret, khususnya bagi sumber daya manusia Indonesia," kata Wawan.

Arah gerak tersebut berpijak pada empat pilar perjuangan dalam manifesto Sedulur Papat, Lima Pancer milik BAJA Indonesia Raya. Empat pilar itu mencakup pendidikan berkarakter, kemandirian ekonomi, restorasi kebudayaan, serta ketahanan ekologis yang bertumpu pada semangat persatuan bangsa.

Melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan dorongan kemandirian ekonomi selama di Jepang, kolaborasi DPP BAJA Indonesia Raya dan Ponpes Modern Dzikir Al-Fath diharapkan membuka pintu kerja sama kelembagaan yang lebih luas.