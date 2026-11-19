JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan karbon biru agar tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Upaya tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan.

Regulasi tersebut diluncurkan KKP dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Rabu (18/11). Aturan ini menjadi pedoman pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memberikan kepastian bahwa kegiatan perlindungan ekosistem dapat menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengembangan karbon biru harus mengutamakan pemulihan dan perlindungan ekosistem sebelum mengejar nilai ekonominya.

“Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Menteri Trenggono di Jakarta, Kamis (19/11).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menjelaskan, aturan tersebut mengatur pelaksanaan proyek karbon biru agar berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Setiap kegiatan diwajibkan melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta didaftarkan dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

Selain memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek, regulasi tersebut juga mengatur mekanisme pemanfaatan unit karbon. Salah satu ketentuannya adalah mencegah penghitungan atau klaim karbon secara ganda.

“Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan,” jelas Koswara.

KKP juga menyoroti pentingnya pembagian manfaat yang adil agar pengembangan ekonomi karbon tidak hanya menguntungkan pelaku proyek, tetapi turut memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Setelah peluncuran regulasi, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership. Dalam kesempatan tersebut, KKP menyampaikan adanya peningkatan minat dari pengembang proyek dan investor untuk menjalin kerja sama pengembangan karbon biru di Indonesia.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Ir. Haruki Agustina mengatakan, pengelolaan nilai ekonomi karbon harus terhubung dengan sistem nasional agar kontribusi setiap sektor dapat mendukung pencapaian target iklim Indonesia.

“Di bawah kerangka kerja nilai ekonomi karbon nasional kita, setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional, sehingga upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK,” ujar Haruki.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menekankan, keberhasilan pemulihan mangrove tidak cukup dinilai dari banyaknya bibit yang ditanam. Pengukuran juga harus melihat sejauh mana fungsi ekosistem kembali pulih.

“Restorasi mangrove harus dilakukan berdasarkan pendekatan lanskap, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta didukung oleh pemantauan dan verifikasi yang efektif. Pada akhirnya, tujuan kami bukan hanya memulihkan hutan mangrove, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Dyah.

Untuk mengembangkan investasi karbon biru dalam skala lebih besar, pemerintah membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta dukungan berbagai pihak, mulai dari mitra internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, lembaga riset, hingga pengembang proyek.