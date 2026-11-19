JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, akan membawa kesepakatan kerja sama ekonomi dan investasi senilai USD 86,8 miliar atau setara dengan Rp 1.600 triliun dari Tiongkok.

Adapun, Prabowo baru saja mengikuti rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok.

Angka fantastis tersebut berasal dari pertukaran nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) senilai USD 71,8 miliar dan rencana kesepakatan investasi sebesar USD 15 miliar dalam agenda pertemuan bisnis berikutnya.

Prabowo mengatakan, APEC bukan sekadar forum pertemuan tingkat tinggi, melainkan juga wadah strategis untuk menghadirkan peluang ekonomi yang memberikan manfaat bagi Indonesia.

"Besok saya akan menghadiri pertemuan bisnis lain yang akan menyaksikan pertukaran kesepakatan yang membawa hingga USD 15 miliar ke perekonomian kita. Yang berarti bagi Indonesia, APEC benar-benar merupakan kekuatan untuk kemakmuran Indonesia," ujar Prabowo dalam keterangan yang diterima, Kamis (19/11).

Dalam forum tersebut, Prabowo juga menyampaikan pesan mengenai masa depan perdamaian dunia. Ia menaruh perhatian besar terhadap pertemuan bersejarah yang disebutnya melibatkan tiga pemimpin kekuatan besar dunia, yakni Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kekaguman dan harapan kami atas pertemuan bersejarah yang berlangsung di KTT APEC ini antara tiga pemimpin dari tiga kekuatan besar dunia, Presiden Xi Jinping, Presiden Trump, dan Presiden Putin," ungkapnya

Prabowo menilai kepemimpinan negara-negara besar memiliki pengaruh penting terhadap arah perkembangan dunia, terutama di tengah berbagai tantangan geopolitik dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas internasional.

Menurutnya, masyarakat dunia menggantungkan harapan besar kepada para pemimpin tersebut agar mampu mengedepankan kebijaksanaan dan kenegarawanan dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan umat manusia.