JawaPos.com - Koalisi masyarakat sipil mencatat kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang tahun 2026 mencapai Rp 565,03 triliun.

Kerugian tersebut menggambarkan kegagalan struktural dan beban kerugian yang dipikul negara untuk biaya kesehatan serta mitigasi keamanan belum memprioritaskan perlindungan yang tepat kepada masyarakat, apalagi terhadap kelompok rentan.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D Muhammad, mengatakan hingga Oktober 2026, total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia mencapai Rp 359,58 triliun hingga Rp 565,03 triliun.

Ia mengatakan kerugian ekonomi murni dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi menyentuh 2,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Galau menegaskan penanganan bencana bukan kemurahan hati atau bantuan pemerintah, melainkan pemenuhan hak dasar rakyat atas ruang hidup dan kesehatan.

“Faktanya, ketergantungan pada industri ekstraktif terbukti buntung bagi daerah. Alih-alih menyejahterakan, kerugian akibat karhutla di berbagai daerah penghasil sawit dan tambang justru ratusan kali lipat lebih besar dari dana bagi hasil yang mereka terima, sementara transfer anggaran ke daerah (TKD) malah dipangkas hingga 25 persen,” ujar Galau dalam keterangan yang diterima, Kamis (19/11).

Galau mengatakan, berdasarkan perhitungan Celios setidaknya 17,4 juta jiwa di 12 provinsi berisiko atau mengalami gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan beban biaya kesehatan mencapai Rp 19,20 triliun untuk kasus terdiagnosis hingga Rp 224,65 triliun.

Ia mengatakan, selain menyebabkan penyakit polusi asap karhutla telah merenggut 1.700 nyawa bulan Agustus 2026 saja.

Sementara itu, ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) daerah Kalimantan Barat, Rizky Pontiviana Akbari, mengatakan kasus ISPA di Kalbar sempat melonjak hingga 1.337 kasus sehari.

Ia mengatakan, dari data tersebut ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi baru lahir belum ditetapkan sebagai kelompok rentan dan masih luput dari protokol prioritas bencana.

“Tanpa ruang aman bebas asap dan panduan laktasi darurat, ibu dan bayi dipaksa menanggung risiko kesehatan berlapis,” ujar Rizky.

Rizky menambahkan, bayi baru lahir dan anak kecil sangat rentan karena laju pernapasan yang lebih cepat, saluran napas yang lebih kecil, serta sistem kekebalan tubuh yang belum matang.

Ia mengatakan, paparan asap meningkatkan risiko iritasi mata dan saluran pernapasan, batuk, sesak napas, serta kambuhnya asma.

“Imbasnya, ibu menyusui menghadapi dilema berat dalam menyeimbangkan upaya melindungi bayi, menjaga kelangsungan pemberian ASI, serta mengelola stres, kelelahan, dan kondisi akibat harus berpindah tempat,” ucapnya.

Disisi lain Juru Kampanye Trend Asia, Mieke Inda Erlina, mengatakan sangat jelas adanya pengkhianatan hukum konstitusi negara, dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 1945 demi ekspansi perizinan ekstraktif.

Mieke mengatakan tidak hanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan kesehatan diabaikan demi perluasan izin ekstraktif, tetapi juga 11–13,5 juta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Yang memperlihatkan bahwa kuota diutamakan ketimbang mandat konstitusional hak atas kesehatan.

“Perlindungan sosial tidak boleh sekadar menjadi 'obat' yang reaktif dan karitatif setelah hutan terbakar. Perlindungan sosial yang sejati harus bersifat transformatif—dimulai dengan mengakui kedaulatan wilayah adat, memastikan penegakan hukum, dan memajaki korporasi pencemar (tax the polluter) serta oligarki (tax the rich) untuk membiayai pemulihan ekologis,” ujar Meike.

Koordinator Advocacy and Outreach CERAH, Dzatmiati Sari mengatakan BPJS dan keringanan dana bagi yang terdampak memang bagus, tetapi itu respons pascabencana.

Menurutnya, mitigasi jauh lebih murah daripada menghamburkan uang ke proyek yang terus menggerus hutan, meningkatkan emisi, dan mengotori udara. Anggaran seharusnya dipakai untuk mencegah bencana agar negara tidak terus menambal dampaknya.