JawaPos.com - Pertimbangan investor dalam menanamkan modal kini tidak hanya bertumpu pada kinerja keuangan perusahaan. Pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) juga semakin menjadi perhatian dalam menentukan keputusan investasi.

Perubahan tersebut mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait praktik keberlanjutan. Transparansi menjadi penting agar investor dan pemangku kepentingan dapat menilai bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan serta menjalankan kegiatan usahanya.

Upaya memperkuat pemahaman mengenai keberlanjutan juga dilakukan Bursa Efek Indonesia (IDX) bersama PT Surveyor Indonesia (Persero) melalui Net Zero Bootcamp. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye global Ring the Bell for Climate yang diinisiasi World Federation of Exchanges (WFE), bertepatan dengan penyelenggaraan 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki.

Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai transisi menuju net zero emission sekaligus mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnis.

Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero), Euis Emalia Noor, mengatakan bahwa peralihan menuju ekonomi berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perusahaan juga perlu mulai memasukkan pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis jangka panjang.

"Transisi menuju ekonomi berkelanjutan merupakan proses yang membutuhkan kolaborasi dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin banyak pihak yang memahami pentingnya pengelolaan dampak lingkungan dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usaha. Perubahan tersebut perlu didukung oleh pemahaman yang baik, pengukuran yang tepat, serta komitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan," ujar Euis.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap ESG, perusahaan juga perlu memastikan informasi keberlanjutan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui layanan lembaga Testing, Inspection, Certification, and Consultancy (TICC).

Lembaga TICC berperan dalam melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, hingga konsultansi untuk membantu mengukur dan memastikan kinerja perusahaan. Proses verifikasi independen tersebut dapat memberikan informasi yang lebih objektif mengenai aspek lingkungan dan keberlanjutan kepada investor maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi IDX dan PT Surveyor Indonesia dalam kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama yang sebelumnya diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada 2 November 2026. Kesepakatan tersebut membahas penguatan keandalan dan kepercayaan ekosistem pasar modal Indonesia yang berkelanjutan.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan dan edukasi pasar modal, peningkatan keandalan informasi perusahaan tercatat melalui verifikasi dan pemastian independen, serta pengembangan ekosistem ESG dan keuangan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai standar keberlanjutan dan tata kelola perusahaan. Hal ini dinilai penting, terutama bagi perusahaan yang berencana mengakses pasar modal dan perlu mempersiapkan kualitas informasi sesuai kebutuhan investor.

Di tingkat global, perkembangan standar keberlanjutan turut menuntut perusahaan Indonesia untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi persaingan. Keselarasan standar dan kualitas informasi menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

Melalui Net Zero Bootcamp dan kampanye Ring the Bell for Climate, PT Surveyor Indonesia berharap semakin banyak pelaku usaha terlibat dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.