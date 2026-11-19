JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan, penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan perbaikan tata kelola program.

Ia memastikan, penyesuaian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan berarti pemerintah memangkas anggaran MBG.

Suahasil menjelaskan, evaluasi tata kelola MBG telah dilakukan sejak awal tahun. Salah satunya melalui penyesuaian mekanisme pembagian makanan yang semula dilakukan selama hari sekolah.

Pemerintah juga memperkuat proses verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Selain itu, petugas SPPI turut dievaluasi secara ketat oleh manajemen Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ini adalah contoh bagaimana proses perbaikan tata kelola itu berlangsung secara kontinu. Nanti kebutuhan anggarannya kemudian menyesuaikan saja. Jadi, bukan ada potong-potong anggaran, tidak ada," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Suahasil, perbaikan tata kelola membuat pelaksanaan program menjadi lebih efisien. Karena itu, kebutuhan anggaran MBG akan disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pelaksanaan program.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah pembenahan tata kelola program yang mulai dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Juli lalu.

Suahasil mengatakan, pembenahan tersebut mencakup tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan terhadap sumber daya manusia pelaksana, hingga peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Dan kita melihat bahwa di teman-teman manajemen baru Badan Gizi Nasional yang telah bekerja sejak bulan Juli lalu telah mulai melakukan berbagai macam reform atas tata kelola Makan Bergizi Gratis, tata kelola SPPG, pengawasan atas SPPI, lalu kemudian ketepatan sasaran lebih dicek di lapangan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).

Menurut dia, pembenahan juga diarahkan untuk memperluas jangkauan program, terutama ke wilayah yang menjadi prioritas pemerintah.

Hingga saat ini, sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Selain pemerataan akses, pemerintah juga mendorong peningkatan aspek keamanan dalam pelaksanaan program MBG. Salah satunya melalui uji coba peracikan makanan di sekolah.

BGN juga mulai mengoptimalkan rantai pasok lokal dan penggunaan sumber daya manusia dari daerah setempat dalam pelaksanaan program.

Suahasil mengapresiasi berbagai pembenahan yang dilakukan BGN tersebut. Menurut dia, perbaikan tata kelola diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.