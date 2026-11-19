JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang komunikasi korporasi dan kehumasan. Pada malam puncak penganugerahan The 8th Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 yang digelar di Balai Tawangarum, Kompleks Balai Kota Surakarta, pada Kamis (08/10), Pegadaian sukses memboyong dua penghargaan sekaligus atas keunggulan pengelolaan kanal komunikasi eksternal dan internal perusahaan.

Dalam ajang tahunan bergengsi bagi para insan Humas tersebut, PT Pegadaian (Persero) dianugerahi penghargaan Gold Winner pada kategori Kanal Digital (Website): Website pegadaian.co.id, dan Silver Winner pada kategori Media Internal (Magazine): Majalah internal The Gade Magz.

Penyelenggaraan AHI ke-8 tahun 2026 ini diikuti dengan antusiasme tinggi dari berbagai institusi di seluruh Indonesia, dengan total 371 entri karya kehumasan yang berkompetisi. Setelah melalui proses penilaian yang ketat, objektif, dan mendalam oleh dewan juri, panitia menyerahkan total 178 trofi kepada 80 institusi pemenang yang dinilai berhasil menunjukkan praktik public relations (PR) unggulan.

Mengusung tema sentral "Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik", AHI 2026 merespons dinamika lanskap komunikasi modern yang menuntut fungsi kehumasan untuk bertransformasi. Di era keterbukaan informasi saat ini, praktisi PR tidak lagi sekadar berperan sebagai corong komunikasi satu arah, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam merawat transparansi serta membangun kepercayaan antara institusi dan publik.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keterbukaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) maupun insan internal perusahaan.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen berkelanjutan Pegadaian dalam menghadirkan komunikasi yang transparan, informatif, dan relevan bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui pengelolaan situs resmi pegadaian.co.id sebagai wajah digital perusahaan serta The Gade Magz sebagai wadah aspirasi dan informasi bagi seluruh Insan Pegadaian, kami berupaya memastikan bahwa setiap pesan dan inovasi perusahaan dapat tersampaikan secara akurat guna memperkuat kepercayaan publik," ungkap Damar.

Keberhasilan website pegadaian.co.id meraih predikat Gold Winner mencerminkan upaya perusahaan dalam menyediakan akses informasi produk, layanan, literasi keuangan, hingga tata kelola perusahaan yang mudah diakses dan ramah pengguna. Di sisi lain, raihan Silver Winner untuk The Gade Magz membuktikan efektivitas komunikasi internal dalam memperkuat budaya perusahaan, soliditas karyawan, serta penyelarasan visi di seluruh unit kerja Pegadaian.