JawaPos.com – Perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penuh makna bagi ratusan pelanggan Adira Finance yang berkesempatan mengikuti program UMRAH untuk Sahabat 2026. Pada 18 November 2026, Adira Finance kembali memberangkatkan para pelanggan terpilih untuk menjalankan ibadah umrah sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini.

Keberangkatan ini menjadi salah satu wujud rasa syukur Adira Finance dalam merayakan perjalanan 36 tahun bersama pelanggan. Mengusung semangat “Melangkah Bersama, Lebih Bermakna”, Adira Finance ingin terus menghadirkan apresiasi yang tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga pengalaman berharga yang dapat dikenang oleh para Sahabat.

Wakil Direktur Utama Adira Finance, Swandajani Gunadi, menyampaikan, “Memasuki usia ke-36 tahun, Adira Finance terus bertumbuh, salah satunya melalui integrasi Mandala Finance yang memperluas basis kami menjadi lebih dari 2,6 juta pelanggan aktif. Pertumbuhan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan manfaat yang lebih luas dan bermakna bagi Sahabat. Antusiasme pelanggan terhadap UMRAH untuk Sahabat dari tahun ke tahun juga mendorong kami untuk terus melanjutkan program ini sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami berharap, setiap langkah pertumbuhan Adira Finance dapat membawa kebahagiaan dan manfaat nyata bagi pelanggan.”

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya sejak 2024, UMRAH untuk Sahabat terus mendapat sambutan positif dari pelanggan. Pada tahun ini, lebih dari 68 ribu pelanggan berpartisipasi dalam program Umrah Untuk Sahabat ini, baik dari pengambilan pembiayaan baru, penukaran adirapoin serta pembelian produk asuransi Zurich melalui Adira Finance. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Antusiasme ini menunjukkan bahwa program Umrah Untuk Sahabat ini semakin diminati oleh pelanggan karena menghadirkan pengalaman bermakna bagi pelanggan.

Untuk mendukung kenyamanan peserta, Adira Finance turut memfasilitasi kebutuhan perjalanan, termasuk penerbangan dari kota asal menuju Jakarta bagi peserta yang berasal dari luar wilayah Jabodetabek. Sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci pada 18 November 2026, seluruh peserta berkumpul di Hotel NEO+ Airport Jakarta pada 17 November 2026. Rangkaian perjalanan ibadah ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 November 2026, saat peserta kembali ke Jakarta.

Direktur PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), Hananta Praditya, menyampaikan, “Kami bangga dapat kembali berkolaborasi dengan Adira Finance dalam program UMRAH untuk Sahabat. Melalui kolaborasi ini, Zurich Syariah tidak hanya memberikan perlindungan asuransi perjalanan bagi seluruh peserta, tetapi juga turut menghadirkan tambahan uang saku bersama Adira Finance sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada para jamaah. Kami berharap dukungan ini dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan selama perjalanan, sehingga para peserta dapat lebih fokus menjalankan ibadah. Ke depannya, kami berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.”

Madrai, pelanggan Adira Finance Serang sejak 2007, turut mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mengikuti perjalanan ibadah Umrah melalui program Umrah Untuk Sahabat. Ia berangkat mewakili anaknya yang merupakan pelanggan Adira Finance sekaligus pemenang program tersebut.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Adira Finance atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya dan anak sudah menjadi pelanggan Adira Finance selama bertahun-tahun, dan selama itu pula kami merasakan pelayanan yang baik. Kesempatan untuk berangkat Umrah ini tentu menjadi pengalaman yang sangat istimewa bagi keluarga kami. Semoga perjalanan ibadah ini membawa berkah, dan semoga Adira Finance semakin maju serta terus memberikan manfaat bagi para pelanggannya,” ungkap Madrai.

Melangkah Bersama, Menghadirkan Manfaat bagi Masyarakat

Perjalanan 36 tahun Adira Finance juga menjadi momentum untuk memperluas kontribusi bagi masyarakat. Semangat “Melangkah Bersama, Lebih Bermakna” tidak hanya diwujudkan melalui apresiasi kepada pelanggan, tetapi juga melalui berbagai inisiatif sosial yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah Festival Pasar Rakyat (FPR) yang telah diselenggarakan di Gorontalo dan Makassar, dan akan berlanjut di Pasar Inpres Manonda, Kota Palu, pada 5–6 Desember 2026.

Melalui Festival Pasar Rakyat, Adira Finance berupaya mendukung pasar rakyat agar semakin SEJAHTERA (Sehat, Hijau, Bersih, Terawat), sekaligus mendorong penguatan kapasitas para pedagang sebagai penggerak ekonomi lokal. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama Sahabat dan memperluas kontribusi positif, tidak hanya melalui layanan pembiayaan, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.