JawaPos.com – Obligasi daerah berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, penerbitannya harus mampu menciptakan investasi baru, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Agus H. Widodo mengatakan, kebutuhan investasi daerah terus meningkat, sementara kemampuan APBD memiliki keterbatasan.

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Agus, kebutuhan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbesar kapasitas investasi pemerintah daerah.

Meski telah memiliki landasan hukum, implementasi obligasi daerah masih menghadapi tantangan. Mulai dari kesiapan proyek, kapasitas fiskal daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, hingga kepercayaan investor.

Agus menegaskan, penerbitan obligasi tidak boleh hanya menjadi pengganti anggaran pembangunan yang berkurang akibat penyesuaian TKD.

“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” jelasnya.

Dia mencontohkan, jika kapasitas investasi daerah sebelumnya berada di angka 100, penerbitan obligasi idealnya dapat meningkatkannya menjadi 120 atau 130. Dengan demikian, keberhasilan obligasi harus diukur dari tambahan proyek produktif, dampak ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik.

Agus menilai, pemerintah daerah perlu memprioritaskan proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan potensi pendapatan. Di antaranya, sistem penyediaan air minum, transportasi, dan fasilitas kesehatan.

“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.

Dia juga mengingatkan bahwa kewajiban pembayaran pokok dan bunga tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penerbit. Karena itu, perhitungan risiko dan kemampuan pembayaran harus dilakukan secara realistis.

Sindikasi BPD Jadi Alternatif Pembiayaan

Selain obligasi daerah, Agus menawarkan skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur.

Menurut dia, jaringan BPD memiliki kapasitas kolektif yang dapat dioptimalkan. Berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.

“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” ungkapnya.

Melalui skema tersebut, sejumlah BPD dapat bersama-sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar dengan membagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas masing-masing bank.

Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur. Pengembangan transportasi publik, seperti perluasan layanan Trans Jatim, juga dapat dikaji sebagai proyek pembiayaan.

Kebutuhan pembiayaan sebesar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun, menurut Agus, menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD. Namun, realisasinya tetap bergantung pada studi kelayakan, kepastian arus kas, dan keputusan kredit masing-masing bank.

“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.

Agus menilai, obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD dapat saling melengkapi dalam memperluas pembiayaan pembangunan. Keduanya perlu disesuaikan dengan karakteristik proyek, kapasitas fiskal daerah, dan sumber pengembalian pembiayaan.

Dia juga mengingatkan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” jelas Agus.