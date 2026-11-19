JawaPos.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan memperpanjang operasional Kereta Bandara (KA Bandara) Soekarno-Hatta (Soeta) hingga ke stasiun Bogor mulai 1 Desember 2026.

Corporate Secretary PT KCI, Karina Amanda, mengatakan sesuai dengan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026 KCI akan menyediakan sebanyak 6 KA Bandara untuk melayani perjalanan dari Stasiun Bogor menuju Bandara Soeta.

“Sesuai Gapeka 2026 yang berlaku mulai 1 Desember 2026, bahwa nantinya layanan Commuter Line Bandara Soekarno Hatta akan dapat melayani pengguna dari Stasiun Bogor menuju Bandara Soekarno Hatta dengan jumlah perjalanan sebanyak total 6 KA,” ujar Karina ketika dihubungi JawaPos.com, Kamis (19/11).

Karina mengatakan, untuk izin pengoperasian Commuter Line Basoetta dari Stasiun Bogor saat ini masih berproses, sehingga setelah terbitnya penyesuaian izin operasi maka pengoperasian Commuter Line tersebut akan dilakukan.

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Nantinya, perjalanan dari Stasiun Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta akan tersedia tiga kali sehari, yakni pada pukul 04.52 WIB, 09.00 WIB, dan 20.00 WIB.

Sementara itu, perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Stasiun Bogor juga disediakan tiga kali sehari, masing-masing pukul 06.57 WIB, 17.57 WIB, dan 19.57 WIB.

“Untuk perjalanan Commuter Line Basoetta dari Stasiun Bogor nantinya akan dilayani pada Jam keberangkatan : 04.52, 09.00 dan 20.00, sedangkan dari Basoetta menuju Stasiun Bogor pada jam 06.57, 17.57 dan 19.57,” ujarnya.

Karina menjelaskan, dalam perpanjangan rute tersebut terdapat dua stasiun pemberhentian tambahan sebelum menuju Stasiun Bogor, yakni Stasiun Depok Baru dan Stasiun Manggarai.

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“Untuk relasi Commuter Line Basoetta dari Stasiun Bogor akan melayani naik/turun pengguna di Stasiun Depok Baru dan selanjutnya Stasiun Manggarai, stasiun pemberhentian lainnya setelah Stasiun Manggarai adalah sesuai dengan stasiun layanan Commuter Line Basoetta saat ini,” ungkapnya.

Dari sisi tarif, KCI juga akan memberlakukan tarif promo pada awal pengoperasian rute tersebut. Tarif promo menuju Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan sebesar Rp 85 ribu dengan kuota terbatas.