JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak naik pada perdagangan Kamis (19/11) pagi di tengah persediaan minyak mentah dan bahan bakar Amerika Serikat (AS) meningkat lebih besar dari perkiraan.

Melansir Investing pada pukul 08:15 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,76 poin atau 0,83 persen ke level 92,18 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Rabu (18/11) pagi sebesar 92,80 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,09 poin atau 0,12 persen ke level 82,41 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Rabu (17/11) pagi sebesar 83,97 dolar per barel.

Melansir Reuters, persediaan minyak mentah AS meningkat 3,4 juta barel menjadi 417,8 juta barel pada pekan yang berakhir 13 November, menurut laporan EIA. Angka tersebut jauh di atas ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan kenaikan hanya sebesar 58.000 barel.

Persediaan bensin AS juga meningkat 5,2 juta barel menjadi 215,9 juta barel pada pekan tersebut. Jumlah ini melampaui ekspektasi analis yang memperkirakan kenaikan sebesar 1,6 juta barel.

Sementara itu, persediaan produk sulingan minyak, termasuk solar dan minyak pemanas, naik 1,6 juta barel menjadi 104,9 juta barel. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan perkiraan kenaikan sebesar 1,3 juta barel.

Analis Gelber & Associates mengatakan peningkatan persediaan tersebut kembali memicu tekanan jual di pasar minyak.

"Serangan yang melibatkan Iran dan kapal-kapal komersial masih mengancam pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Namun, risiko tersebut hanya memberikan dukungan terbatas terhadap harga di tengah meningkatnya ekspektasi surplus pasokan global," ujar para analis Gelber & Associates.

Sementara itu, kontrak berjangka Brent dan minyak mentah AS diperkirakan mengalami penurunan sekitar 20 persen sepanjang bulan ini. Kondisi tersebut dipicu oleh peningkatan ekspor minyak dari Timur Tengah, sebagaimana tercermin dari penurunan tajam tarif pengiriman kapal tanker.

Selisih harga antara Brent dan WTI pada Selasa tercatat berada pada level terlebar dalam sekitar dua pekan terakhir berdasarkan data LSEG. Harga WTI juga mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan Brent pada perdagangan Rabu.

June Goh dari Sparta Commodities mengatakan transaksi arbitrase minyak WTI ke Asia dan Eropa Barat Laut telah tertutup. Oleh karena itu, penurunan harga WTI yang lebih besar dibandingkan Brent merupakan pergerakan yang diperkirakan terjadi untuk membuka kembali peluang arbitrase.