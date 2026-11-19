JawaPos.com - Indonesia dan Tiongkok memperkuat kemitraan investasi strategis untuk sejumlah proyek perkotaan hingga energi senilai USD 71,8 miliar atau lebih dari Rp 1.300 triliun.

Adapun, sejumlah proyek tersebut mencakup pengembangan kota pintar (smart city), manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, hingga pengembangan teknologi pengolahan batu bara menjadi etanol (coal-to-ethanol).

Kerja sama yang melibatkan Danantara Indonesia, sejumlah lembaga dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan dan konsorsium asal Tiongkok diharapkan dapat mendorong investasi produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan salah satu kesepakatan utama adalah pengembangan 10 lokasi awal Future Smart City melalui kerja sama dengan konsorsium perusahaan Tiongkok, yakni Shaanxi dan Hisense.

Proyek yang direncanakan mulai dibangun pada awal 2027 tersebut memiliki nilai investasi sekitar USD 50 miliar.

“Tadi kita saksikan ada tiga MoU yang di mana pertama menyangkut pembangunan dari 10 Future Smart City yang akan dikerjasamakan dengan pihak Cina, baik kepada Shaanxi dan juga Hisense, dan itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan,” ujar Rosan, Rabu (18/11).

Selain itu, Hisense akan memperkuat kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Danantara di sektor manufaktur.

Kerja sama tersebut mencakup pembangunan laboratorium riset dan pengembangan bersama, pengembangan talenta, serta manufaktur peralatan rumah tangga. Komitmen investasi di sektor teknologi dan manufaktur ini mencapai sekitar USD 10 miliar.

Rosan mengatakan, investasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong transfer teknologi.

“Tentunya ini akan memberikan dampak yang positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga ada transfer teknologi karena tadi juga ada penandatanganan dengan Profesor Brian dari Menristekdikti dalam rangka pengembangan teknologi dari Coal to Ethanol,” ujarnya.

Kerja sama berikutnya mencakup penguatan kemitraan pembiayaan infrastruktur antara Danantara dan konsorsium yang dipimpin State Development and Investment Corporation (SDIC), dengan nilai sekitar USD 10 miliar.

Selain itu, juga dilaksanakan nota kesepahaman (MoU) kerja sama pengembangan teknologi coal-to-ethanol antara Kemendiktisaintek dan Pertamina dengan Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar USD 1,8 miliar.

Kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong pengembangan dan transfer teknologi di Indonesia.