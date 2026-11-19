JawaPos.com - Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Kamis (19/11), setelah ditutup melemah sebesar 1,07 persen ke level 5,247 pada perdagangan Rabu (18/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG sedang berada di awal wave 1, sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,442-5,520.

Namun, investor perlu mencermati koreksi jangka pendek ke area 5,201-5,236. Sementara itu, waspadai worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,075 - 4,955 sedangkan resistance di level 5,442 - 5,594.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Kamis (19/11), yakni PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL).

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Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham AADI sebelumnya terkoreksi 0,74 persen ke level 10.100, disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AADI saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 9,875–10,050, dengan target harga 10.700 dan 11.225 serta stop loss di bawah 9.500.

Selanjutnya, saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ITMG sebelumnya menguat 0,92 persen ke level 24.575, dengan volume pembelian yang masih mendominasi meskipun mulai mengecil. Namun, penguatan saham ITMG masih tertahan oleh garis Exponential Moving Average (EMA) 60.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ITMG saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c]. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 24.250–24.500, dengan target harga 25.075 dan 25.625 serta stop loss di bawah 23.850.

Berikutnya, saham PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham MAPA sebelumnya menguat 4,13 persen ke level 630, didukung peningkatan volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi MAPA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 590–615, dengan target harga 650 dan 675 serta stop loss di bawah 570.

Sementara itu, saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham NCKL sebelumnya terkoreksi 2,76 persen ke level 705, disertai tekanan jual.