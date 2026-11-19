JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Kamis (19/11), setelah sebelummya ditutup menguat sebesar 24 poin menjadi Rp 18.232 per dolar AS pada perdagangan Rabu (18/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri negeri.

"Untuk perdagangan (19/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.230 - Rp 18.280,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Kamis (19/11).

Ibrahim mengatakan dari sisi eksternal, pergerakan rupiah masih akan dibayangi oleh ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat oleh Federal Reserve (The Fed). Hal tersebut menyusul rilis sejumlah data ekonomi AS yang menunjukkan aktivitas ekonomi masih cukup kuat.

Penjualan ritel AS pada Oktober 2026 tercatat tumbuh 0,2 persen secara bulanan (month to month/mtm), sesuai dengan ekspektasi pasar. Data tersebut dinilai memperkuat argumen bahwa The Fed masih memiliki ruang untuk kembali menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi.

Selain itu, Presiden The Fed wilayah St. Louis Alberto Musalem menyampaikan bahwa inflasi berpotensi tetap tinggi apabila bank sentral AS tidak kembali menaikkan suku bunga. Bahkan, dia memperkirakan diperlukan beberapa kali kenaikan suku bunga sebelum musim semi mendatang.

Ekspektasi kebijakan moneter AS yang lebih ketat tersebut berpotensi meningkatkan daya tarik dolar AS. Kondisi ini dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, seiring potensi pergeseran aliran modal ke aset berdenominasi dolar AS.

Sementara itu, dari sisi domestik, sentimen rupiah akan dipengaruhi oleh keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17–18 November 2026 yang menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen.

Sejalan dengan keputusan tersebut, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75 persen.

Kenaikan BI Rate tersebut menunjukkan langkah bank sentral yang semakin memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal dan risiko inflasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi pada aset keuangan domestik sekaligus menahan potensi arus modal keluar.

Namun, kenaikan suku bunga juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut dapat menahan penyaluran kredit perbankan, membatasi ekspansi bisnis, serta mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.

"Keputusan ini menjadi sinyal bahwa BI berupaya menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Tantangannya adalah memastikan rupiah tetap stabil tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.