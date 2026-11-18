JawaPos.com - PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) menyerap tenaga kerja nasional dengan melibatkan sekitar 90 ribu pekerja dalam rantai bisnisnya. Penyerapan tenaga kerja tersebut terutama ditopang sektor produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang membutuhkan banyak tenaga manusia.

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi mengatakan kontribusi penyerapan tenaga kerja tersebut merupakan bagian dari peran perusahaan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Terlebih, industri SKT memiliki karakteristik padat karya yang melibatkan banyak pekerja dalam proses produksinya.

“Sebagai bagian dari industri padat karya, kami menciptakan sekitar 90.000 pekerjaan. Kami mengoperasikan 9 fasilitas produksi dan bermitra dengan 43 mitra produksi sigaret untuk sigaret kretek tangan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha daerah dan koperasi di 35 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Pulau Jawa,” kata Ivan dalam paparan publik di Kantor HM Sampoerna, Rungkut 1, Surabaya, Rabu (18/11).

Mayoritas tenaga kerja yang terserap di sektor SKT merupakan perempuan. Keterlibatan mereka turut memberikan dampak terhadap perekonomian keluarga, khususnya di daerah yang menjadi lokasi fasilitas produksi dan mitra perusahaan.

Dalam lima tahun terakhir, Sampoerna menambah dua fasilitas produksi SKT. Dengan penambahan tersebut, perusahaan kini memiliki enam fasilitas produksi SKT dan bekerja sama dengan 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS).

“Dalam 5 tahun terakhir, Sampoerna menambah dua fasilitas SKT di Blitar dan Tegal, sehingga totalnya kini menjadi 6 pabrik, serta menggandeng 43 mitra produksi lokal yang memberdayakan puluhan ribu pelinting,” ujar Ivan.

Mitra produksi tersebut dimiliki dan dikelola pengusaha daerah serta koperasi yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Pola kemitraan ini membuat aktivitas produksi turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Selain penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur, perusahaan juga melibatkan masyarakat dalam rantai pasok bahan baku. Melalui perusahaan pemasok, Sampoerna menjalin kemitraan dengan lebih dari 22.500 petani tembakau dan cengkih.

Perusahaan juga mengembangkan fasilitas manufaktur melalui pembukaan fasilitas terbaru di Karawang dalam lima tahun terakhir.

Di bidang riset, Sampoerna memiliki salah satu dari dua laboratorium canggih Philip Morris Indonesia (PMI) di Indonesia yang didukung lebih dari 200 ilmuwan dan pakar lokal. Tidak hanya di dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan melalui kesempatan penugasan internasional. Selama lebih dari dua dekade, hampir 700 penugasan kerja di luar negeri telah dijalani karyawan Sampoerna.