JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran investasi portofolio asing di pasar saham Indonesia pada triwulan IV masih mencatatkan arus keluar atau net outflow sebesar USD 900 juta.

Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV 2026 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan ketidakpastian global dan sentimen investor asing di pasar saham.

"Di pasar saham yang mendorong aliran modal keluar dari pasar saham sebesar 0,9 miliar USD (November 2026)," ujar Destry dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/11).

Meski begitu, ia menyebut secara keseluruhan aliran modal triwulan IV 2026 mencatat net inflows sebesar USD 4,80 miliar hingga 16 November 2026 yang ditopang penerbitan global sukuk dan global bond Pemerintah serta net inflows Surat Berharga Negara (SBN).

Kondisi tersebut membuat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 terjaga sebesar USD 146,8 miliar, setara pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor.

"Dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," ujarnya.

Lanjutnya, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat guna mendukung ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi.