JawaPos.com – Di tengah perkembangan ekonomi dan pesatnya adopsi finansial digital, emas tidak lagi sekadar dipandang sebagai instrumen investasi safe haven. Pegadaian menjadi salah satu lembaga keuangan yang terus memperkuat posisinya sebagai The Leader in the Gold Ecosystem melalui pengembangan Layanan Bank Emas komprehensif, integrasi aplikasi digital Tring! by Pegadaian, hingga inovasi terkini berupa ATM Emas.

Langkah terintegrasi ini dirancang secara end-to-end untuk menjawab kebutuhan investasi dan pembiayaan bagi masyarakat luas hingga sektor korporasi, sekaligus mengubah aset emas dari simpanan pasif menjadi aset produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal.

Hingga akhir Oktober 2026, Pegadaian mengelola lebih dari 20 ton titipan Tabungan Emas, melalui transaksi nasabah yang mencapai hingga 75 juta kali, yang menunjukkan kepercayaan nasabah atas komitmen Pegadaian dalam menghadirkan produk dan layanan unggul, khususnya pada investasi Tabungan Emas.

Melalui portofolio produk Layanan Bank Emas terlengkap di Indonesia, Pegadaian menghadirkan ragam solusi komprehensif yang mencakup Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Perdagangan Emas, hingga Jasa Penitipan Emas Korporasi.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan mengungkapkan, sebagai salah satu inovasi unggulan, Deposito Emas menghadirkan paradigma baru dalam berinvestasi emas di tanah air. Layanan ini menjadi pionir sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memungkinkan nasabah mengoptimalkan kepemilikan emasnya agar mampu memberikan imbal hasil (yield).

“Melalui Layanan Bank Emas, khususnya fitur Deposito Emas, Pegadaian hadir untuk mengubah perilaku masyarakat dalam berinvestasi emas. Emas tidak lagi sekadar aset pasif yang disimpan di lemari demi menjaga nilai kekayaan, tapi menjadi aset produktif yang mampu memberikan imbal hasil. Uniknya, imbal hasil yang didapatkan nantinya juga berbentuk gramasi emas, yang akan langsung menambah saldo Tabungan Emas nasabah. Kami ingin menghadirkan ekosistem emas yang inklusif dan memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat,” ujar Damar.

Rekam jejak ekosistem emas Pegadaian dimulai sejak diluncurkannya Tabungan Emas pada Juli 2015 lalu, dan terus bertransformasi hingga kini menjadi produk andalan bagi Pegadaian, yang semakin memudahkan masyarakat untuk memiliki investasi emas.

Untuk memperluas fleksibilitas transaksi, Pegadaian telah menghadirkan fitur Setor Fisik Emas. Fitur ini memungkinkan masyarakat mengonversikan emas fisik yang dimiliki menjadi Tabungan Emas, agar lebih mudah dipantau secara digital melalui aplikasi dan tidak lagi khawatir dengan penyimpanan emas fisik, karena emas fisik yang tersebut akan disimpan di vault dengan standar keamanan internasional dan tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk Layanan Kustodi yang telah resmi dikantongi oleh Pegadaian. Saat ini, layanan Setor Fisik Emas telah beroperasi di 13 cabang Pegadaian dan ditargetkan berekspansi hingga 68 cabang di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2026, guna memperluas akses inklusi investasi emas hingga ke seluruh penjuru negeri.

Guna menyatukan seluruh kemudahan tersebut dalam genggaman, Pegadaian menghadirkan Tring! by Pegadaian. Relevant-App ini dirancang inklusif untuk melayani nasabah dari berbagai generasi dan profesi, mulai dari transaksi investasi, pembiayaan, hingga pengelolaan dana secara praktis.

Aplikasi Tring! menawarkan solusi finansial yang dinamis sesuai dengan kondisi keuangan masyarakat. Tidak hanya memberikan keuntungan lebih dalam berinvestasi melalui fitur Deposito Emas, yang memberikan imbal hasil berupa gramasi emas. Melalui Tring!, jika punya Dana Lebih Nasabah dapat mengembangkan aset dengan berinvestasi emas secara fleksibel melalui fitur Nabung Emas atau Cicil Emas. Sementara jika butuh dana cepat, Nasabah dapat memanfaatkan layanan Gadai tanpa perlu kehilangan aset berharga yang dimiliki.

Berinvestasi emas di Pegadaian, baik fisik ataupun digital sejalan dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa No.166 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah yang diluncurkan oleh DSN-MUI, pada 13 Februari 2026 lalu.

Salah satu poin penting dalam tata kelola ini adalah aturan mengenai emas musyaʼ, yaitu konsep pengakuan kepemilikan emas secara kolektif atau bersama. Dalam investasi emas digital, konsep ini menjadi solusi untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian), agar investasi emas digital tetap transparan dan sesuai prinsip syariah.

Pegadaian telah menerapkan prinsip 1:1 untuk layanan transaksi emas, dimana ketika ada permintaan transaksi Tabungan Emas maupun Cicil Emas oleh nasabah, maka emas fisik telah tersedia di vault Pegadaian sejumlah gram yang ditransaksikan sesuai akad.

Melengkapi ekosistem emas Pegadaian yang terintegrasi, Pegadaian menghadirkan layanan ATM Emas sebagai jawaban atas tingginya minat masyarakat terhadap fleksibilitas pengambilan dan pembelian emas fisik. Jika sebelumnya proses penarikan emas fisik dari tabungan digital memerlukan waktu tunggu dan prosedur cetak emas di outlet, hadirnya ATM Emas memangkas seluruh proses tersebut menjadi transaksi praktis hanya dalam hitungan menit. Saat ini ATM Emas Pegadaian telah hadir di beberapa titik outlet Pegadaian yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Manado, Makassar, hingga Denpasar.

Integrasi antara mesin ATM Emas dan aplikasi Tring! by Pegadaian menciptakan pengalaman transaksi yang lebih cepat dan nyaman, berikut cara cetak emas fisik melalui ATM Emas Pegadaian.

1. Nasabah ke mesin ATM Emas terdekat, pilih mulai transaksi sampai dengan QR muncul di layar ATM Emas

2. Nasabah memilih menu ATM Emas pada aplikasi Tring!.

3. Nasabah dapat memilih menu untuk ambil fisik tabungan emas atau beli emas batangan.

4. Melakukan pemindaian QR Code pada layar mesin ATM Emas.

5. Mengonfirmasi pembayaran dan memasukkan kode unik transaksi.

6. Emas batangan fisik berkadar kemurnian tinggi produksi Galeri 24 (dengan pilihan variasi pecahan mulai dari 1 gram hingga 100 gram) langsung terbit dan dapat diambil seketika.

Melalui perluasan jaringan cabang, integrasi fitur digital, serta penguatan infrastruktur Layanan Bank Emas, Pegadaian siap menjadi mitra utama masyarakat dalam memaksimalkan nilai tambah aset emas.