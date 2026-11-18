JawaPos.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak selalu mencerminkan kondisi pasar saham secara keseluruhan. Indeks yang menguat, misalnya, belum tentu diikuti kenaikan mayoritas saham. Sebaliknya, pelemahan indeks juga tidak selalu menggambarkan tekanan yang merata di seluruh pasar.

Direktur Tuntun Sekuritas Indonesia Ricki Juliandi mengatakan, investor ritel perlu memahami kondisi pasar secara lebih luas, bukan hanya memperhatikan pergerakan satu saham.

"Saat pasar bergejolak, pertanyaan yang paling sering muncul dari investor ritel adalah apakah ini waktu yang tepat untuk menambah posisi," kata Ricki dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).

Menurut dia, pemahaman terhadap sentimen pasar secara keseluruhan diperlukan karena pergerakan harga suatu saham juga dapat dipengaruhi kondisi pasar yang lebih luas.

Karena itu, pihaknya menghadirkan Market Sentiment, fitur di aplikasi saham Tuntun yang membantu investor membaca kondisi IHSG secara menyeluruh dari data live.

Dengan IHSG sebagai acuan utama, investor dapat melihat apakah kondisi pasar sedang cenderung positif, netral, atau negatif, memahami faktor pembentuknya, lalu menimbang kondisi tersebut sebelum memutuskan langkah berikutnya, termasuk sebelum menambah posisi.

"Market Sentiment tidak menjawab pertanyaan itu untuk investor, tetapi memberikan gambaran utuh kondisi IHSG dari data live, mulai dari luasnya pergerakan saham, aliran dana asing, hingga momentum teknikal sepanjang hari, agar investor dapat menimbangnya sendiri," ujar Ricki.

Dengan menyajikan data yang selama ini tersebar menjadi satu tampilan yang sederhana dan transparan, investor ritel diharapkan dapat mengambil keputusan dengan lebih disiplin, bukan sekadar bereaksi terhadap naik turunnya indeks.

"Keputusan investasi tetap berada di tangan investor sesuai profil risikonya masing-masing," katanya.

Selain 6, investor dapat memantau momentum teknikal IHSG secara live sepanjang hari perdagangan. Fitur ini menampilkan posisi IHSG terhadap rata-rata pergerakan 5 hari serta batas atas, tengah, dan bawah Bollinger Bands, lengkap dengan keterangan kondisi momentumnya. Dengan begitu, investor dapat melihat apakah pergerakan indeks pada hari itu masih berada dalam rentang yang wajar atau mulai mendekati batas atas maupun bawahnya.

Melalui tab Timeline, investor dapat melihat perjalanan skor sentimen IHSG dari hari ke hari dalam satu bulan terakhir, termasuk hari-hari ketika pasar bergerak netral. Tampilan ini membantu investor memahami bahwa pasar tidak selalu bergerak tajam ke satu arah, sekaligus membandingkan kondisi hari ini dengan pola sebelumnya. Dengan pilihan rentang waktu di setiap komponen, mulai dari hari ini hingga satu bulan terakhir, investor dapat membandingkan kondisi pasar hari ini dengan tren yang lebih panjang sebelum mengambil keputusan.

Fitur ini dilengkapi Top Movers, yang menampilkan saham-saham dengan kontribusi terbesar terhadap kenaikan maupun penurunan IHSG berdasarkan metodologi pembobotan kapitalisasi pasar free float. Investor juga dapat melihat konteks valuasi IHSG dibandingkan data historisnya melalui tab Valuation.

Market Sentiment dirancang untuk membantu investor ritel mengambil keputusan dengan lebih tenang dan terukur, terutama saat pasar sedang bergejolak. Bahkan bisa memantau pergerakan hampir 1.000 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan begitu, investor dapat melihat apakah penguatan atau pelemahan IHSG didukung oleh sebagian besar saham, atau hanya digerakkan oleh segelintir saham berkapitalisasi besar.

Kedua, membaca arah dana asing dan domestik. Investor dapat memahami siapa yang sedang aktif membeli atau menjual di pasar, bukan hanya melihat pergerakan harga.

Ketiga, membandingkan hari ini dengan tren sebulan. Dengan pilihan rentang waktu di setiap komponen, investor dapat menilai apakah kondisi hari ini merupakan kelanjutan tren atau hanya pergerakan sesaat.

Keempat, menghemat waktu analisis. Data yang biasanya tersebar di banyak sumber kini terangkum dalam satu tampilan, lengkap dengan ringkasan yang mudah dipahami.