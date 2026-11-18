JawaPos.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen yang diputuskan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2026 dinilai menjadi sinyal positif bagi independensi bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi menambah beban masyarakat melalui kenaikan suku bunga kredit perbankan.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan kenaikan suku bunga tersebut menunjukkan BI masih memiliki ruang untuk mengambil kebijakan secara independen demi menjaga stabilitas rupiah.

"Di satu sisi, baik karena BI terlihat masih independen bisa menaikkan BI rate," ujar Dipo saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (18/11).

Dipo mengatakan, efektivitas instrumen lindung nilai atau hedging yang digunakan pemerintah dan BI saat ini masih perlu dipertanyakan.

Pasalnya, peningkatan insentif transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) melalui skema lindung nilai kepada BI melalui bank mitra (VASTRA) belum tentu cukup kuat untuk menahan tekanan terhadap rupiah.

Menurutnya, penyesuaian insentif tersebut justru menunjukkan bahwa tekanan terhadap nilai tukar masih cukup besar, sehingga diperlukan instrumen tambahan untuk menjaga stabilitas rupiah.

"Ini menunjukkan bahwa instrumen hedging ini tidak cukup untuk menahan tekanan Rupiah," ujarnya.

Dipo juga melihat terdapat kemungkinan tekanan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah di bawah level Rp 18.000 per dolar AS. Hal tersebut tidak terlepas dari asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 17.500 per dolar AS.

Selain itu, tekanan terhadap rupiah juga berpotensi dipengaruhi ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed).

Pasar disebut memperkirakan adanya potensi kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Desember mendatang.

Meski begitu, ia menegaskan persoalan utama tetap terletak pada keterbatasan instrumen lindung nilai dalam meredam tekanan terhadap rupiah.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan BI juga berpotensi diikuti peningkatan bunga pinjaman perbankan. Bahkan, penyesuaian bunga kredit dapat lebih besar dibandingkan kenaikan suku bunga acuan.

"Kalau suku bunga BI rate naik 0,25 persen, maka bunga pinjaman bisa naik lebih dari 0,25 persen," ujarnya.

Dipo mencontohkan, apabila suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) saat ini berada di level 12 persen per tahun, kenaikan suku bunga acuan berpotensi mendorong bunga KPR menjadi 12,25 persen atau bahkan lebih tinggi.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh debitur KPR, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha yang mengandalkan pembiayaan perbankan. Kenaikan bunga berpotensi merembet ke kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kartu kredit, hingga berbagai fasilitas pinjaman lainnya.

"Jadi, daya beli masyarakat akan turun, karena biaya bunga naik. Perputaran ekonomi mengecil," ucapnya.

Menurutnya, BI tidak bisa mengandalkan kebijakan moneter untuk mempertahankan stabilitas rupiah sendirian. Pemerintah perlu mengambil peran melalui penguatan sektor riil dan kebijakan fiskal agar tekanan terhadap nilai tukar tidak sepenuhnya dibebankan kepada kebijakan suku bunga.