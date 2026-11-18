JawaPos.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia. Berbagai metode digunakan untuk mengantisipasi modus penyelundupan yang semakin beragam, mulai dari pemanfaatan teknologi hingga pengerahan anjing pelacak khusus.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus melindungi industri dalam negeri dan masyarakat. Salah satu fasilitas yang dimanfaatkan adalah pusat pelatihan anjing pelacak atau K-9 milik Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pusat pelatihan tersebut menjadi yang terbesar sekaligus pusat rujukan di kawasan Asia Pasifik.

Anjing pelacak yang dilatih memiliki karakteristik pasif. Dengan demikian, hewan tersebut tidak akan menimbulkan kepanikan ketika menemukan barang yang menjadi target pemeriksaan.

"Jadi, kalau dia (anjing pelacak) menemukan narkoba ataupun menemukan tobacco, dia akan duduk manis di situ. Disuruh minggir juga enggak mau. Berarti itu nunjukin (ada yang disasar)," ujar Nirwala dalam perbincangan di program Detik Pagi, beberapa waktu lalu.

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Selain memanfaatkan K-9, Bea Cukai juga menghadapi perkembangan modus peredaran rokok ilegal melalui pengawasan di ruang digital.

Kasubdit Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jerry Kurniawan mengungkapkan, pelaku kini memperluas jaringan pemasaran melalui media sosial hingga marketplace.

Modus pengiriman barang pun semakin terselubung. Rokok ilegal bahkan disamarkan dalam kemasan barang lain, seperti kaos, keyboard, hingga komputer.

Untuk mengantisipasi praktik tersebut, Bea Cukai mengoptimalkan patroli siber guna memantau aktivitas perdagangan barang kena cukai ilegal di berbagai platform digital.

"Kita juga ada yang namanya cyber patrol. Jadi kita melakukan patroli terhadap sosial media, marketplace, dan sebagainya. Biasanya banyak kasus yang kalau kita temukan, kita minta adminnya untuk takedown," kata Jerry.

Dari hasil penindakan, Bea Cukai mencatat telah menyita sekitar 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga awal Oktober. Nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp2,2 triliun.

Capaian itu menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Meski demikian, pemberantasan rokok ilegal dinilai membutuhkan dukungan masyarakat, terutama dalam memilih produk yang dikonsumsi.

Nirwala mengingatkan konsumen agar tidak menjadikan harga murah sebagai satu-satunya pertimbangan saat membeli rokok. Masyarakat juga perlu memastikan keberadaan dan keaslian pita cukai pada kemasan.

“Memang dengan adanya Covid kemarin, daya beli turun, tapi bukan berarti harus mengejar yang murah. Kita harus selalu berpikir dengan tenang. Maksud saya kalau tadi curiga ada rokok, kok enggak ada pita cukainya? Atau kayaknya pita cukainya agak beda nih?" kata Nirwala.

Di sisi lain, Bea Cukai turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan daring yang mencatut nama institusi tersebut.

Melalui kampanye 'Stop, Cek, dan Lapor', masyarakat diminta memastikan kebenaran informasi sebelum melakukan transaksi atau menindaklanjuti permintaan yang mengatasnamakan Bea Cukai.