JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) resmi menaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen. Hal ini dilakukan guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang di dunia.

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan keputusan tersebut sebagai langkah untuk terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tahunan tetap berada pada kisaran 2,5 ± 1 persen.

“Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global,” ujar Destry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11).

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan pada 17-18 November 2026 BI juga menaikan suku bunga acuan, BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen dan menahan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.

Destry mengatakan, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta meluasnya instabilitas politik di kawasan Eropa mendorong tetap tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan masih lemah sekitar 3,1 persen dengan tekanan inflasi yang tetap tinggi sekitar 4,6 persen.

Akibatnya, kebijakan moneter global ketat diprakirakan terus berlanjut, termasuk prakiraan kenaikan suku bunga kebijakan Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR). Imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi sejalan ekspektasi naiknya FFR serta besarnya defisit fiskal Pemerintah AS.

Risiko pasar keuangan juga meningkat dipengaruhi oleh sentimen terhadap valuasi saham perusahaan Artificial Intelligence (AI) yang meningkat berlebihan.

Kondisi tersebut mendorong investor global mengurangi penempatan dana pada investasi portofolio di negara Emerging Markets dan berdampak pada tetap kuatnya indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang.