JawaPos.com - Greenpeace Indonesia meminta pemerintah mencabut penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk habitat badak Jawa yang kini hanya tersisa di Indonesia.

Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga, mengatakan penetapan wilayah pertambangan tersebut perlu dievaluasi karena terdapat indikasi tumpang tindih antara wilayah pertambangan dengan kawasan konservasi.

Kondisi itu diketahui berdasarkan data dalam peraturan terbaru yang diterbitkan pada Februari 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut memperlihatkan adanya dorongan untuk menjadikan sebagian besar wilayah perairan Banten sebagai kawasan pertambangan.

Wilayah tersebut nantinya berpotensi ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk berbagai komoditas.

"Ini justru malah akan melemahkan upaya konservasi badak Jawa yang tersisa di Indonesia. Bukan untuk menguatkan, justru malah sebaliknya," ujar Anggi ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (18/11).

Anggi menilai, rencana relokasi badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon ke lokasi lain, termasuk Taman Nasional Alas Purwo, bukan merupakan solusi sederhana untuk menjaga keberlangsungan spesies tersebut.

Sebab, badak Jawa memiliki karakteristik habitat dan kebutuhan lingkungan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak.

Ia menjelaskan, setidaknya terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan konservasi, yakni kualitas lingkungan, keberhasilan reproduksi, serta ketersediaan habitat yang mendukung pertumbuhan dan pembesaran anak badak.

Menurutnya, perubahan habitat berpotensi meningkatkan kerentanan kehidupan badak Jawa. Terlebih, proses pemindahan satwa tersebut juga memiliki risiko tersendiri, mulai dari stres selama perjalanan hingga kemungkinan kematian.

"Sangat mungkin (mati diperjalanan) karena selama ini dia (badak) berkeliaran di hutan. Terus dia mengalami perjalanan yang sangat panjang,” jelasnya.

Dia menambahkan, upaya relokasi juga harus mempertimbangkan kesesuaian lingkungan baru dengan kebutuhan biologis badak Jawa. Tanpa kajian mendalam, pemindahan justru berpotensi menambah persoalan dalam upaya pelestarian satwa endemik tersebut.

Selain mengancam kawasan konservasi, Anggi menyoroti masuknya wilayah pertambangan ke sejumlah pulau kecil di wilayah utara Banten.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan pulau-pulau kecil yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dia menilai, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil berpotensi merusak ekosistem daratan maupun perairan di sekitarnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari aktivitas perikanan.

"Seolah-olah bahwa itu ruang kosong yang tidak ada kehidupan di sana. Padahal, ada nelayan yang menangkap ikan dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana," ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, Greenpeace meminta pemerintah mencabut keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.

Menurut Anggi, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya perlindungan berbagai kawasan, mulai dari konservasi perairan, pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, hingga habitat satwa dilindungi.

"Yang pertama adalah cabut Kepmen ESDM terkait pertambangan di Provinsi Banten. Itu harus dicabut karena tidak mendukung konservasi perairan, pulau-pulau kecil, pesisir, satwa, maupun kawasan daratan," tegasnya.

Selain pencabutan kebijakan, Greenpeace juga meminta pemerintah memisahkan kepentingan konservasi dengan kepentingan bisnis.

Anggi menilai, agenda perlindungan lingkungan tidak boleh dijadikan narasi untuk membenarkan rencana kegiatan usaha yang berpotensi merusak ekosistem.

Dia juga meminta pemerintah menghormati hasil penelitian dan kajian ilmiah yang selama ini menjadi dasar pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.

Menurutnya, upaya konservasi badak Jawa seharusnya berorientasi pada keberlangsungan habitat dan kebutuhan hidup satwa tersebut, bukan justru membuka ruang bagi aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi.